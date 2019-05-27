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Halkbank'ta Mevlüt Uysal ve Abdulkadir Aksu'ya görev

Halkbank'ta Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Abdulkadir Aksu oldu

Halkbank'ta Mevlüt Uysal ve Abdulkadir Aksu'ya görev

Vakıfbank'ın bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, yer değişiklikleri yaşandı.

Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Abdulkadir Aksu oldu.

Öte yandan Aksu, AK Parti'nin kurduğu 59. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

GENEL MÜDÜR DE DEĞİŞTİ

Vakıfbank'ta Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih Genel Müdür olurken; eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da yönetim kurulu üyesi oldu.

UYSAL'IN YENİ GÖREVİ

Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise Halkbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #halkbank #Mevlüt Uysal #Abdulkadir Aksu
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