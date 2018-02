Halkbank, geçen yıl aktif büyüklüğünü yüzde 31,9 artırarak 305,4 milyar liraya taşıdı

Halkbank geçen yıl 2016'ya göre yüzde 45,6 artışla 3 milyar 725 milyon lira net kar elde etti.

Halkbank, 2017 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, banka,geçen yıl nakdi kredilerini 2016 sonuna göre yüzde 28,5 artırarak 203,5 milyar liraya taşıdı. Halkbank, bu artışla nakdi krediler sıralamasında dördüncü banka oldu.

Bankanın KOBİ kredileri aynı dönemde yüzde 33,3 artış göstererek 77,6 milyar liraya çıktı. Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 14,8'e taşıdı.

2016 sonuna kıyasla yüzde 28,6 artırdığı toplam mevduatını 193,2 milyar liraya çıkaran Halkbank, aynı dönemde aktif büyüklüğünü yüzde 31,9 artırarak 305,4 milyar liraya taşıdı. Halkbank, aktif pazar payını yüzde 9,4'e yükselterek sektörün beşinci büyük bankası oldu.

Bankanın net karı ise geçen yıl 2016'ya göre yüzde 45,6 artarak 3 milyar 725 milyon lira olarak gerçekleşti.





"2018'de bilançoda yüzde 16 büyüme hedefliyoruz"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Halkbank'ın geçen yıl önceliğinin bilanço ve hizmet kalitesini aynı anda yükseltecek altyapı yatırımlarını sürdürmek olduğunu kaydetti.

Geçen yılın, küresel ekonomideki gelişmelerin etkisiyle zorlu bir dönem olarak geride kaldığını aktaran Arslan, bu süreçte dengeli ve kontrollü bir şekilde büyüyen Halkbank'ın performansının bilanço rakamlarına da olumlu yansıdığını belirtti.

Halkbank'ın 80'inci yıl dönümünü kutlayacakları 2018'de de köklü bankacılık geleneğinden aldıkları gücü geleceğe taşıyacak adımlar atacaklarını aktaran Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte önceliğimiz yine Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ'ler olacak. Geçtiğimiz yıl özellikle Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi kullandırımında gösterdiğimiz performansla KOBİ bankacılığı alanında önemli bir çıkış yaptık ve KOBİ kredilerimizi yüzde 33,3 artırdık. 2018 yılında da KOBİ'ler ile esnaf ve sanatkarlara öncelik veren kredi plasman politikamıza devam edeceğiz. KOBİ kredilerinin nakdi krediler içindeki payını 2018 yılı sonunda yüzde 40 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz."

Arslan, sektörün beşinci büyük bankası olarak bu yıl kredide yüzde 17, mevduatta yüzde 20 büyümeyi, bilançoda ise yüzde 16 büyüme hedeflediklerini belirterek, ekonomik alanda oluşturdukları değeri sosyal ve kültürel düzeyde de artırmayı istediklerini aktardı.



"Girişimcilerin yanında olacağız"

Osman Arslan, bu yıl da KOBİ ve esnaf bankacılığı alanında geliştirecekleri ürünlerle reel sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun yenilikçi çözümler sunacaklarını bildirdi.

İstihdam ve girişimciliği desteklemek adına geliştirdikleri KOBİ'lere İstihdam Destek Kredisi ve KOBİ İş Geliştirme Kredisi gibi ürünlerle, KOBİ'lerin ve yeni iş kurmak, işini geliştirmek isteyen girişimcilerin yanında olacaklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Benzer şekilde stratejik öneme sahip sektörlerin desteklenmesi amacıyla Savunma Sanayi Destek Kredisi, İthal İkamesine Destek Kredisi ve Tekno Ürün İmalatına Destek Kredisi gibi ürünlerimizi hizmete sunacağız. Esnafı KOBİ'ye KOBİ'yi büyük sanayi erbabına dönüştürme gayemiz kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik sıfır faizden başlayan avantajlı krediler sunuyoruz. Hazine destekli KGF teminatlı KOBİ Kredileri ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kredileri bu yıl da temel kredi ürünlerimiz olacak."



"2018, her alanda bir yenilenme yılı "

Halkbank Genel Müdürü Arslan, 2018'in, Halkbank için her alanda bir yenilenme yılı olduğunu belirterek, bu yıl organizasyon yapılarını daha da güçlendireceklerini vurguladı.

Müşterilerine her yerde üstün hizmet sunmak için şube iyileştirme yatırımları ile yeni personel alımları yapacaklarını bildiren Arslan, "İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağımız bu yıl, şubelerimizin geleneksel tasarımı ve operasyonel rolleri de değişime uğrayacak. Dijital ve mobil bankacılık yatırımlarının önceliklerimiz arasında olacağı bu dönemde yapacağımız yenilikçi çalışmalarla, şube personelimiz müşterileriyle daha fazla iletişim kurabilecekleri ilave zaman ve imkan bulacak." ifadelerini kullandı.

Halkbank'ın teknolojik altyapısını güçlendirmek üzere önemli adımlar attığını ve hayata geçirecekleri yatırımlarla yenilendiklerini vurgulayan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni dönemde mevcut yazılım platformlarımızın tamamını yenileyeceğimiz ANKA projesi kapsamında, tüm sistemlerimizi yeni bir elektronik ortama taşıyoruz. ANKA projesiyle müşterilerimize, kişiselleştirilmiş yeni nesil bir bankacılık hizmeti sunacağız. Yenilenen teknolojik altyapımızı, yeni iş süreçlerimiz ve yeni kredi derecelendirme sistemimizle daha da etkin hale getireceğiz. Bu kapsamda, hayata geçirdiğimiz TFRS/9 Standardının da katkısıyla bankamız yeni ve kişiselleştirilmiş bir kredi süreci ile hizmet verecek."

Arslan, Halkbank'ın rekabet düzeyini ve kredi tahsis ile pazarlama gücünü doğrudan etkileyecek bu adımları yeni hizmetlerle destekleyeceklerini belirterek, "Hızlı kredi, sesli imza gibi kredi kullandırımlarını kolaylaştıran uygulamalarla dijital bankacılık alanında büyümeye devam edeceğiz. Yenilikçi çalışmalarımız kredi kartı alanında da sürecek. Paraf'ın müşteri odaklı yaklaşımı ve sunduğu ayrıcalıkları 2018 yılında da sürdürerek kredi kartı hizmetlerindeki etkinliğimizi artıracağız. Esnaflarımız için Esnaf Kart, diğer müşterilerimiz için banka ve kredi kartını tek kart üzerinde birleştiren ortak bir kart gibi yenilikçi ürünleri farklı kampanya kurgularına yer vererek sunacağız." ifadelerini kullandı.

Her türlü bankacılık işleminde şeffaf ve hukuka uygun davranan bir banka olarak, Halkbank'ın uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Arslan, "Bankamızın uyum düzeyinin uluslararası standartlara çıkarılabilmesi için daha önce bölüm olarak faaliyet gösteren Uyum Bölümü'nü, Daire Başkanlığı statüsünde güçlendirdik. Ayrıca, uluslararası düzeyde uzman bir firmadan bu alanda danışmanlık almaya başladık. Bankacılık işlemlerinde şeffaflık ve uluslararası düzenlemelerle uyum politikamızı bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettireceğiz." yorumunu yaptı.





"Yurt dışında da büyümeyi sürdüreceğiz"

Osman Arslan, geçen yılı finansal iş birlikleri geliştirerek geride bıraktıklarını belirterek, "Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 10 yıl vadeli 1 milyar liralık katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonu ile önemli bir adımdı. Bu tahvil ile sermaye yeterlilik rasyomuzu 50 baz puanın üzerinde artırarak hem yeni kredi verebilmek için kaynak sağladık hem de vade uyuşmazlıklarını azalttık." ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların kısa vadeli mevduat yatırım alışkanlıklarını, daha iyi getiriyle uzun vadeye yönlendirmeleri konusunda alternatif ürünler geliştirmek istediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Bağlı ortaklıklarımızla yarattığımız sinerjiyi, ortaklıklarımızın faaliyet sonuçlarına da başarı olarak yansıtıyoruz. Halk Varlık Kiralama AŞ'yi kurmamız, bir diğer bağlı ortaklığımız Halk GYO'nun gayrimenkule dayalı 100 milyon TL'lik kira sertifikası ihracını yaparak müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini artırmamız, geçen yıl hayata geçirdiğimiz yeniliklerdi. Ortaklıklarımızın bankamız aracılığıyla satış kanallarını genişletebilmesine katkı verecek yeni çalışmalarla güçlü bir kaldıraç etkisi yaratacağız."



Arslan, Halkbank'ın bağlı ortaklıklarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyümeyi sürdüreceğini bildirdi.

Arslan, "Bugün Sırbistan ve Makedonya'da 75 şube ve bine yakın çalışanımızla yaklaşık 1 milyar avro tutarında bir aktif büyüklüğe sahibiz. Türkiye'den aldığımız güçle bu bölgede daha da büyüyebiliriz. Uygun fırsatlar söz konusu olduğunda etki alanımızı genişletmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Balkanlar ve Orta Avrupa’da varlığımızı güçlendireceğiz. Geniş muhabir bankacılık ağımız, yurt dışı şubelerimiz, Londra ve Singapur gibi küresel finans merkezlerinde bulunan temsilciliklerimizle uluslararası bir marka olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.