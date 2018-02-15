Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ABD`de devam eden dava sürecine ilişkin "Gönüllü olarak kayıtlarımızı açtık, inceleme sağlıklı biçimde sürüyor" dedi.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikası ihracı için Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine katılan Arslan, Halk GYO ile Halk Yatırım bağlı ortaklıkları işbirliği ile gerçekleştirilen ihracın gayrimenkul sektöründe bir ilk olduğunu söyledi.



Bloomberg'e konuşan Arslan Bankacılık sektörünün görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu ve Türk bankacılık sektörünün son derece güçlü bir özkaynak yapısına sahip olduğunu belirtti. Arslan, "Küresel ve bölgemizdeki olumsuzluklara rağmen sektörümüz 2017 yılında da Türkiye ekonomisini desteklemeye devam etti. Geçen yılı banka olarak 3,7 milyar TL kar ile kapattık. 2017'de bankacılık sektöründe nakdi kredilerde yüzde 21'lik artış görmekteyiz. Hem bankacılık sektörünün karı hem de bankamızın açıkladığı karda, nakdi kredilerdeki hacimsel büyümenin etkisinin olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"KAYNAK MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ AYNI ORANDA KREDİ FAİZLERİNE YANSIMADI"



2017 yılı Mart ayından itibaren kaynak maliyetlerinde artış yaşandığına dikkat çeken Arslan, maliyetlerdeki artışın aynı oranda kredi faizlerine yansımamakla birlikte bir miktar artışa neden olduğunu belirtti.



2018 yılı içerisinde özellikle TL cinsi mevduat maliyetlerinde aşağı yönlü eğilim olduğunu kaydeden Halkbank Genel Müdürü, önümüzdeki dönemde özellikle ticari kredi faizlerinde gevşeme beklediklerini söyledi.



Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem kamu bankaları hem de Halkbank olarak özellikle esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimi için yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. 2018 yılında esnaf kredilerinde yaklaşık 15 milyar TL'lik yeni kredi kullandırma hedefimiz var. Bu kredilerin özelliği, piyasadaki ticari kredi faiz oranlarının oldukça altında ve bir kısmının da Hazine tarafından karşılandığı ürünlerdir. Halkbank olarak KOBİ'lere, stratejik sektörlere yönelik ürünler geliştiriyoruz. Bunlardan biri istihdamı destekleme kredisi, biri savunma sanayiine destek projeleri. Hem uzun vade hem de sağlamış olduğu yan faydalarla KOBİ'leri ve önemli sektörleri destekleyeceğiz."



"BANKALARIMIZ KAYITLARINI AÇTI, İNCELEME SÜRÜYOR"



ABD'de devam eden dava sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arslan, inceleme sürecini gönüllülük esasına göre talep ettiklerini dile getirdi.



Banka olarak uluslararası kuruluşlarla açık ve şeffaf iletişimlerinin olduğunu bildiren Arslan, "Bu tartışmaları ortadan kaldırmanın en iyi yolu, kayıtlarımızın ABD'li kuruluşlar tarafından incelenmesidir. Bu, kendimize olan güvenin ve şeffaf olduğumuzun göstergesidir. Şu anda ABD'li avukatlık firmamızın koordinasyonunda bu incelemeler çok sağlıklı bir şekilde, karşılıklı güvene dayalı bir biçimde sürmektedir. Bankalarımız kayıtlarını açmış ve inceleme devam etmektedir. Endişe duyulacak bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.



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