Halkbank'tan Aile Yılı'na özel avantajlar: İşte "Halkbank Ailem" desteği
2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Halkbank, ailelere yönelik finansal çözümlerini "Halkbank Ailem" adı altında sunmaya başladı. İşte detaylar...
2025 yılı, Cumhurbaşkanı kararıyla "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, Halkbank, bu yıl için ailelere yönelik kapsamlı bir finansal destek programı geliştirdi.
"Halkbank Ailem" adı altında sunulacak ürünler, yeni evlenecek çiftlerden, bebek sahibi ailelere, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerden konut almayı planlayanlara kadar pek çok farklı ihtiyaca hitap ediyor.
"EVLİLİK KREDİSİ"
Halkbank, evlenmeyi planlayan çiftlere yönelik "Evlilik Kredisi" sunuyor. Yüzde 3,79 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneği ile sunulan kredi, düğün, balayı, beyaz eşya ve çeyiz gibi harcamalar için finansal destek sağlıyor.
Ayrıca, çiftlere ilk yıl ücretsiz kiralık kasa ve havale/EFT işlemleri muafiyeti gibi avantajlar da sunuluyor.
"HAYATA MERHABA İHTİYAÇ KREDİSİ"
Bebek sahibi olmaya hazırlanan ailelere özel olarak hazırlanan "Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi", aylık yüzde 3,89 faiz oranıyla hastane giderlerinden bakım hizmetlerine kadar geniş bir alanda finansman sağlıyor.
Yeni ebeveynler için özel olarak sunulan bu kredi, ailelerin ilk zamanlarındaki finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.
YENİ EVLENEN ÇİFTLER İÇİN KONUT KREDİSİ KOLAYLIĞI
Halkbank, evliliğin ilk yıllarında olan çiftler için özel olarak "Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi" sunuyor. Yüzde 2,79 faiz oranı ve 120 ay vade ile sunulan bu kredi, çiftlerin ilk evlerini satın almaları için cazip bir finansman imkanı sağlıyor.
PARAF AİLEM KREDİ KARI İLE AVANTAJLI HARCAMALAR
Halkbank, ailelerin farklı harcamalarına yönelik avantajlar sağlamak amacıyla "Paraf Ailem" adlı yeni kredi kartını tanıtıyor. Bu kartla mobilya ve beyaz eşya alımlarında yüzde 3 indirim, eğitim, sağlık ve sigorta harcamalarında ise 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.
Seyahat ve konaklama harcamalarına yılda 5 bin liraya kadar "ParafPara" kazanma fırsatı da bulunuyor. Ayrıca, kültür, sanat ve eğlence harcamalarında ise yılda 4 bin 200 liraya kadar indirim uygulanıyor.
TASARRUF VE SİGORTA ÇÖZÜMLERİ İLE EKSTRA DESTEK
Halkbank, tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmek ve ailelerin geleceğini güvence altına almak için çeşitli sigorta ürünleri de sunuyor. "Prim İadeli Hayat Sigortası", sigorta süresi sonunda ödenen primlerin iadesini sağlarken, "18 Yaş Altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)" ile çocukların geleceği için birikim yapmalarını teşvik ediyor.
Ayrıca, "Yaşlı Bakım Sigortası" sağlık ve bakım giderlerine yönelik finansal destek sağlıyor.