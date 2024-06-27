Halkbank'tan rekor faiz! 300 bin liranın aylık getirisine çok şaşıracaksınız

Merkez Bankası, para politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Kararın ardından vatandaşlar, bankaların mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, Halkbank 300 bin Türk Lirasına yüzde kaç faiz veriyor?

Halkbank'tan rekor faiz! 300 bin liranın aylık getirisine çok şaşıracaksınız
Editör: Yağmur Biçen
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Kararın ardından vatandaşlar, bankaların mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, Halkbank 300 bin Türk Lirasına yüzde kaç faiz veriyor? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat hesabı faiz oranları ne kadar oldu?

Halkbank'tan rekor faiz! 300 bin liranın aylık getirisine çok şaşıracaksınız - Resim : 1

Doları olanlar, Türk Lirasını tercih etmeye başladı. Mevduat hesaplarındaki faiz oranları, Türk Lirasını cazip hale getirdi. Merkez Bankası, haziran ayı faiz kararını yüzde 50 olarak açıkladı. Bu karar sonrası bankaların mevduat faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, Halkbank 300 bin lirası olana aylık ve 92 günlük yüzde kaç faiz veriyor? 300 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Halkbank'tan rekor faiz! 300 bin liranın aylık getirisine çok şaşıracaksınız - Resim : 2

Bankalar mevduat faizlerini yüzde 54 oranlarına kadar çıkarmıştı ancak faiz oranlarında şu sıralar düşüş yaşanıyor. Halkbank, tanışma faizi kampanyası ile faiz oranını artırdı. Halkbank'ın avantajlı Tanışma Faizli Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı oranları takip ediliyor. Tanışma faizi oranları, 10.000 TL ile 5.000.000 TL arasındaki tutarlara uygulanıyor. Ayrıca, kampanyadan hesap açılış tarihinden önceki 28 gün içinde TL vadeli mevduat hesabı olmayan kişiler yararlanabiliyor.

Halkbank'tan rekor faiz! 300 bin liranın aylık getirisine çok şaşıracaksınız - Resim : 3

MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLAMA

300 bin lirasını Halkbank'ta 32 günlük mevduat hesabına yatıran bir kişi, yüzde 39 faiz oranı ile 309.462,30 TL net getiri elde edebiliyor.

Halkbank'tan rekor faiz! 300 bin liranın aylık getirisine çok şaşıracaksınız - Resim : 4

300 bin lirasını Halkbank'ta 92 günlük mevduat hesabına yatıran bir kişi, yüzde 37 faiz oranı ile 325.809,02 TL net getiri elde edebiliyor.

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