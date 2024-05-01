Halkın enflasyon beklentisi yüksek! Çarpıcı anketin sonuçları belli oldu

Vatandaşın ekonomiye güveni azalırken enflasyon bklentileri de yükseldi. Koç Üniversitesi, Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi işbirliği ile Nisan 2024’ten itibaren aylık Hanehalkı Enflasyon Beklentilerini ölçmeye başladı.

Nisan itibariyle hane halklarının yıllık enflasyon beklentisi yüzde 119 oldu, 2024 sonu için hanehalklarının enflasyon beklentisi ise yüzde 96 olarak kaydedildi.

Kişilerin çalışma durumuna göre de enflasyon tahminleri değişim gösterdi. Enflasyon beklentisi en yüksek olan grup yüzde 111,09 ile emekliler olurken onu yüzde 98,37 tahminle işsizler takip etti.

Bu grupların geçinme durumu açısından en çok zorluk yaşayan gruplar olduğu vurgulanan anket sonuçlarına göre beyaz yakalı çalışanların yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 96,88, işçi, esnaf ve çiftçilerin yüzde 97,90, ev kadınlarının yüzde 91,96, öğrencilerin ise yüzde 84,04 oldu.

Merkez Bankası Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisinin tahminlerin üzerinde olduğunu söylemişti. Karahan, "Yıl sonu enflasyon beklentileri halen enflasyon raporlarında paylaştığımız tahminlerimizin üzerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ise nisan ayı enflasyon verilerini 3 Mayıs Cuma günü duyuracak. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,50'ye yükselmişti.