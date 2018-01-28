Türkiye'den geçen yıl Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 22 ülkeye, 9 milyon 254 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

Türkiye'den geçen yıl 22 ülkeye hamsi ihracatından 9 milyon 254 bin 436 dolar gelir elde edildi.



AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de, 2017 yılında 2 bin 19 ton hamsi ihraç edilerek karşılığında 9 milyon 254 bin 436 dolar gelir sağlandı. Ülkeden bir önceki yıl 8 milyon 586 bin 799 dolarlık hamsi ihraç edilmişti.



Hamsi ihracatında 2 milyon 861 bin 982 dolarla Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 313 bin 668 dolarlık ihracatla Belçika, 1 milyon 16 bin 157 dolarlık ihracatla da ABD takip etti.

Söz konusu dönemde İspanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, Romanya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülkeye ihracat yapıldı. Ayrıca 2017'de, bir önceki yıl ihracat olmayan Azerbaycan, İsveç, Avusturya, Ukrayna ve Moritanya'ya da ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz'den de geçen yıl Almanya başta olmak üzere 4 ülkeye 866 bin 177 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Bölgeden yapılan ihracatta Almanya birinci, Hollanda ikinci, Gürcistan ise üçüncü sırada yer aldı. Bölgeden ayrıca Afganistan'a da ihracat oldu.



"Hamsi ihracatı değerde yüzde 8 arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi ihracatının 2017 yılında bir önceki yıla göre arttığını söyledi.

Türkiye genelinde geçen yıl hamsi ihracatının önceki yıla oranla değerde yüzde 8 arttığını vurgulayan Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den hamsi ihracatında da önemli oranda artış yaşandığını ifade etti.

Gürdoğan, ihracat yapılan ülke sayısının da arttığını dile getirerek, önceki yıllarda ihracatın bulunmadığı ülkelere de 2017'de ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

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