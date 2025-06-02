Hanelerin bütçesi kira altında ezildi! 2024'te en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı

Türkiye genelinde 2024 yılı itibarıyla hanehalkları tüketim harcamalarının en büyük kısmını yüzde 26 oranıyla konut ve kira oluşturdu. Ulaştırma harcamaları yüzde 21,6 ile ikinci sırada yer alırken, gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalar yüzde 18,1 oranında gerçekleşti.

SAĞLIK VE EĞİTİM HARCAMASI ASGARİ DÜZEYDE

Toplam harcamalar içinde sigorta ve finansal hizmetler sadece yüzde 0,7, eğitim harcamaları yüzde 1,6 ve eğlence, spor, kültür ile sağlık harcamaları ise yüzde 2,3 gibi oldukça düşük paylarda kaldı. Bu veriler, temel ihtiyaçlar dışındaki alanlara ayrılan bütçenin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor.

Maaş ve ücretle geçinen haneler:

Konut ve kiraya %24

Gıdaya %16,4

Ulaştırmaya %23

Gelirini ticaret ve girişimden sağlayan haneler:

Konut ve kiraya %21,6

Gıdaya %18,4

Ulaştırmaya %26,4

ZENGİN ULAŞIMA, YOKSUL GIDAYA HARCIYOR

Gelire göre hane harcamalarında uçurum büyüyor. En yüksek gelir grubundaki haneler ulaştırmaya %26,6, konut ve kiraya %22,1, gıdaya ise sadece %12,8 ayırırken; en düşük gelir grubundaki haneler gelirlerinin %33,2’sini konuta, %30,4’ünü gıdaya harcamak zorunda kalıyor. Ulaştırmaya ayırabildikleri oran ise sadece %10,1.

Tek başına yaşayanlar gelirlerinin %35,2’sini konut ve kiraya, %15,1’ini gıdaya, %14,4’ünü ulaştırmaya ayırıyor. Kalabalık hanelerde ise bu oranlar daha dengeli. Gıdaya %24,7, kiraya %22,4, ulaştırmaya %20,4 ayırılıyor.

TÜİK verilerine göre gelir seviyesi yükseldikçe gıda israfı da tırmanıyor. En fazla israf edilen ürünler %40,1 ile taze meyve ve sebzeler, %32 ile ekmek, %14,3 ile süt ve süt ürünleri oldu.