Hangi banka 32 günde ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Merkez Bankası'nın faiz kararları ve piyasalardaki hareketlilik mevduat faizlerine yansımaya devam ediyor. Kenarda 500 bin TL birikimi olan vatandaşlar için bankaların sunduğu 32 günlük vade seçenekleri ve net kazanç tabloları güncellendi. İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi...
Bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarındaki rekabet hız kesmeden sürüyor. Nakit birikimini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankalar, faiz oranlarını ve hoş geldin kampanyalarını güncelledi.
500.000 TL gibi bir tutarın 32 günlük vadesi sonunda elde edilecek getiri, bankadan bankaya ve hesap türüne göre değişiklik gösteriyor.
İşte bankalar ve 500.000 TL için 32 günlük vade sonunda sundukları kazanç tablosu:
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 11.573,22 TL
Vade sonu tutar: 511.573,22 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 16.533,17 TL
Vade sonu tutar: 516.533,17 TL
Odea
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 13.771,96 TL
Vade sonu tutar: 513.771,96 TL
HSBC
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 15.973,63 TL
Vade sonu tutar: 515.973,63 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 15.787,24 TL
Vade sonu tutar: 515.787,24 TL
TEB
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 15.787,24 TL
Vade sonu tutar: 515.787,24 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 13.892,78 TL
Vade sonu tutar: 513.892,78 TL
QNB
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 13.525,48 TL
Vade sonu tutar: 513.525,48 TL
getirfinans (günlük)
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 12.977,66 TL
Vade sonu tutar: 512.977,66 TL
ING
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 12.786,01 TL
Vade sonu tutar: 512.786,01 TL
DenizBank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 14.465,75 TL
Vade sonu tutar: 514.465,75 TL
Akbank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 14.465,75 TL
Vade sonu tutar: 514.465,75 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %39,99
Aylık getiri: 14.462,14 TL
Vade sonu tutar: 514.462,14 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 14.104,11 TL
Vade sonu tutar: 514.104,11 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 14.104,11 TL
Vade sonu tutar: 514.104,11 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 13.742,47 TL
Vade sonu tutar: 513.742,47 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 13.380,82 TL
Vade sonu tutar: 513.380,82 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 15.550,68 TL
Vade sonu tutar: 515.550,68 TL
Halkbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 13.380,82 TL
Vade sonu tutar: 513.380,82 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 13.380,82 TL
Vade sonu tutar: 513.380,82 TL