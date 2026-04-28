Hangi banka daha çok kazandırıyor? 3 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. 3 milyon TL'sini kısa vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte 32 gün vadede banka banka kazanç tablosu…

Finans piyasalarında birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların güncel 32 günlük faiz oranları ve getiri tabloları netleşti.

İşte banka banka 3 milyon TL'nin 32 günlük getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 91.134,25 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134,25 TL

Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 92.219,18 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.219,18 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 90.049,32 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.049,32 TL

QNB
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 84.950,14 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.950,14 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 89.279,10 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.279,10 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 89.775,10 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.775,10 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 78.624,61 TL
Vade Sonu Tutar: 3.078.624,61 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 87.913,91 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.913,91 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 89.711,94 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.711,94 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 89.783 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.783 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 89.279,10 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.279,10 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 85.972,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.972,47 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 89.279,10 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.279,10 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 97.519,94 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.519,94 TL

HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 96.960,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.960,45 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.251,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.251,12 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.251,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.251,12 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 91.134,25 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134,25 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.794,52 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.794,52 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 85.709,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.709,59 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %37
Aylık Getiri: 71.167,60 TL
Vade Sonu Tutar: 3.071.167,60 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 78.115,07 TL
Vade Sonu Tutar: 3.078.115,07 TL

