Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 32 gün vadede 250 bin TL’nin getirisi
Tasarruf sahipleri, 250 bin TL’nin 32 günde hangi bankada ne kadar getiri sağlayacağını merak ederken, günlük ve standart vadeli hesaplarda sunulan oranlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka 250 bin TL'nin aylık getirisi...
Vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden yükselişe geçerken, 250.000 TL’lik birikimini 32 gün boyunca değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların sunduğu oranları yakından takip ediyor.
Günlük kazandıran hesaplardan standart vadeli mevduat ürünlerine kadar birçok seçenek, farklı getiri tutarlarıyla öne çıkıyor.
Akbank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 7.893,62 TL
Vade sonu tutar: 257.893,62 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 7.438,87 TL
Vade sonu tutar: 257.438,87 TL
ING
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 7.438,87 TL
Vade sonu tutar: 257.438,87 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 7.052,05 TL
Vade sonu tutar: 257.052,05 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46,5
Aylık getiri: 7.200,90 TL
Vade sonu tutar: 257.200,90 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 7.100,74 TL
Vade sonu tutar: 257.100,74 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 6.762,61 TL
Vade sonu tutar: 256.762,61 TL
HSBC
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 6.954,43 TL
Vade sonu tutar: 256.954,43 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 6.964,92 TL
Vade sonu tutar: 256.964,92 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 7.274,59 TL
Vade sonu tutar: 257.274,59 TL
QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 7.041,21 TL
Vade sonu tutar: 257.041,21 TL
getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 6.484,54 TL
Vade sonu tutar: 256.484,54 TL
DenizBank
Faiz oranı: %42,25
Aylık getiri: 7.639,73 TL
Vade sonu tutar: 257.639,73 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %41,37
Aylık getiri: 7.480,60 TL
Vade sonu tutar: 257.480,60 TL
Akbank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 7.413,70 TL
Vade sonu tutar: 257.413,70 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 7.413,70 TL
Vade sonu tutar: 257.413,70 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 7.323,29 TL
Vade sonu tutar: 257.323,29 TL
Enpara
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 7.052,05 TL
Vade sonu tutar: 257.052,05 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 6.690,41 TL
Vade sonu tutar: 256.690,41 TL
Halkbank
Faiz oranı: %34
Aylık getiri: 6.147,95 TL
Vade sonu tutar: 256.147,95 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %23
Aylık getiri: 4.158,90 TL
Vade sonu tutar: 254.158,90 TL