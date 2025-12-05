Hangi banka daha çok kazandırıyor? İşte 32 gün vadede 250 bin TL’nin getirisi

Tasarruf sahipleri, 250 bin TL’nin 32 günde hangi bankada ne kadar getiri sağlayacağını merak ederken, günlük ve standart vadeli hesaplarda sunulan oranlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte banka banka 250 bin TL'nin aylık getirisi...

Yayınlanma:
Vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden yükselişe geçerken, 250.000 TL’lik birikimini 32 gün boyunca değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların sunduğu oranları yakından takip ediyor.

Günlük kazandıran hesaplardan standart vadeli mevduat ürünlerine kadar birçok seçenek, farklı getiri tutarlarıyla öne çıkıyor.

İşte banka banka 250 bin TL'nin aylık getirisi...

Akbank

Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 7.893,62 TL
Vade sonu tutar: 257.893,62 TL

TEB

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 7.438,87 TL
Vade sonu tutar: 257.438,87 TL

ING

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 7.438,87 TL
Vade sonu tutar: 257.438,87 TL

İş Bankası

Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 7.052,05 TL
Vade sonu tutar: 257.052,05 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: %46,5
Aylık getiri: 7.200,90 TL
Vade sonu tutar: 257.200,90 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 7.100,74 TL
Vade sonu tutar: 257.100,74 TL

Fibabanka

Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 6.762,61 TL
Vade sonu tutar: 256.762,61 TL

HSBC

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 6.954,43 TL
Vade sonu tutar: 256.954,43 TL

Odea

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 6.964,92 TL
Vade sonu tutar: 256.964,92 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 7.274,59 TL
Vade sonu tutar: 257.274,59 TL

QNB

Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 7.041,21 TL
Vade sonu tutar: 257.041,21 TL

getirfinans

Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 6.484,54 TL
Vade sonu tutar: 256.484,54 TL

DenizBank

Faiz oranı: %42,25
Aylık getiri: 7.639,73 TL
Vade sonu tutar: 257.639,73 TL

Hayat Finans

Kâr payı oranı: %41,37
Aylık getiri: 7.480,60 TL
Vade sonu tutar: 257.480,60 TL

Akbank

Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 7.413,70 TL
Vade sonu tutar: 257.413,70 TL

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 7.413,70 TL
Vade sonu tutar: 257.413,70 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %40,5
Aylık getiri: 7.323,29 TL
Vade sonu tutar: 257.323,29 TL

Enpara

Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 7.052,05 TL
Vade sonu tutar: 257.052,05 TL

Şekerbank

Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 6.690,41 TL
Vade sonu tutar: 256.690,41 TL

Halkbank

Faiz oranı: %34
Aylık getiri: 6.147,95 TL
Vade sonu tutar: 256.147,95 TL

VakıfBank

Faiz oranı: %23
Aylık getiri: 4.158,90 TL
Vade sonu tutar: 254.158,90 TL

