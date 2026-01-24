Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi
Bankaların mevduat faiz oranlarında kartlar yeniden dağıtıldı. Nakit parasını enflasyona karşı korumak ve aylık düzenli gelir elde etmek isteyenler için 32 günlük vadeli mevduat getirileri adeta dudak uçuklatıyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararları ve piyasadaki sıkı para politikası, bankaların mevduat faizlerine doğrudan yansımaya devam ediyor.
Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızıştı. Bankalar, müşteri çekmek için oranlarını güncellerken, özellikle "hoş geldin" faizleri ve dijital bankacılık kanallarına özel teklifler dikkat çekiyor.
İşte bankalar ve 750.000 TL için sundukları 32 günlük güncel getiri tablosu:
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 768.186,48 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 20.251,38 TL
Vade Sonu Tutar: 770.251,38 TL
HSBC
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 21.210,41 TL
Vade Sonu Tutar: 771.210,41 TL
ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 21.061,25 TL
Vade Sonu Tutar: 771.061,25 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 20.655,66 TL
Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 22.105,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,99
Aylık Getiri: 21.693,21 TL
Vade Sonu Tutar: 771.693,21 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL