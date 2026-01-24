Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi

Bankaların mevduat faiz oranlarında kartlar yeniden dağıtıldı. Nakit parasını enflasyona karşı korumak ve aylık düzenli gelir elde etmek isteyenler için 32 günlük vadeli mevduat getirileri adeta dudak uçuklatıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz kararları ve piyasadaki sıkı para politikası, bankaların mevduat faizlerine doğrudan yansımaya devam ediyor.

1 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 2

Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızıştı. Bankalar, müşteri çekmek için oranlarını güncellerken, özellikle "hoş geldin" faizleri ve dijital bankacılık kanallarına özel teklifler dikkat çekiyor.

2 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 3

İşte bankalar ve 750.000 TL için sundukları 32 günlük güncel getiri tablosu:

3 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 4

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %45

Aylık Getiri: 18.186,48 TL

Vade Sonu Tutar: 768.186,48 TL

4 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %45

Aylık Getiri: 24.799,75 TL

Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

5 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 6

CEPTETEB

Faiz Oranı: %44

Aylık Getiri: 24.240,11 TL

Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

6 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 7

Odea Bank

Faiz Oranı: %44

Aylık Getiri: 20.251,38 TL

Vade Sonu Tutar: 770.251,38 TL

7 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 8

HSBC

Faiz Oranı: %43,5

Aylık Getiri: 23.960,44 TL

Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL

8 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 9

Fibabanka

Faiz Oranı: %43

Aylık Getiri: 23.680,87 TL

Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

9 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 10

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43

Aylık Getiri: 21.786,40 TL

Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL

10 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 11

QNB

Faiz Oranı: %42,5

Aylık Getiri: 21.210,41 TL

Vade Sonu Tutar: 771.210,41 TL

11 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 12

ING

Faiz Oranı: %42,5

Aylık Getiri: 21.061,25 TL

Vade Sonu Tutar: 771.061,25 TL

12 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 13

GetirFinans

Faiz Oranı: %42

Aylık Getiri: 20.655,66 TL

Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL

13 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 14

DenizBank

Faiz Oranı: %40,75

Aylık Getiri: 22.105,48 TL

Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL

14 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 15

QNB

Faiz Oranı: %40,5

Aylık Getiri: 21.969,86 TL

Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

15 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 16

Akbank

Faiz Oranı: %40

Aylık Getiri: 21.698,63 TL

Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

16 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 17

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı: %39,99

Aylık Getiri: 21.693,21 TL

Vade Sonu Tutar: 771.693,21 TL

17 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 18

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %39

Aylık Getiri: 21.156,16 TL

Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

18 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 19

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %39

Aylık Getiri: 21.156,16 TL

Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

19 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 20

Enpara.com

Faiz Oranı: %39

Aylık Getiri: 21.156,16 TL

Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

20 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 21

GetirFinans

Faiz Oranı: %39

Aylık Getiri: 21.156,16 TL

Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

21 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 22

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %39

Aylık Getiri: 21.156,16 TL

Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

22 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 23

Odea Bank

Faiz Oranı: %37,5

Aylık Getiri: 20.342,47 TL

Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL

23 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 24

İş Bankası

Faiz Oranı: %37

Aylık Getiri: 20.071,23 TL

Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

24 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 25

VakıfBank

Faiz Oranı: %43

Aylık Getiri: 23.326,03 TL

Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

25 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 26

Halkbank

Faiz Oranı: %37

Aylık Getiri: 20.071,23 TL

Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

26 27
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi - Resim: 27

Şekerbank

Faiz Oranı: %37

Aylık Getiri: 20.071,23 TL

Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

27 27
mevduat faiz