Hangi banka en çok kazandırıyor? İşte 1.750.000 TL'nin banka banka aylık getirisi

Yatırımcılar dikkat! 1.750.000 TL’yi 32 gün vadeli olarak bankaya yatıranlar arasında yüz güldüren getiriler fark yaratıyor. İşte banka banka kazanç listesi...

Yüksek meblağlı kısa vadeli yatırımlar için bankaların sunduğu mevduat faiz oranları büyük fark yaratıyor. 

İşte güncel verilere göre banka banka 1.750.000 TL'nin aylık getirisi:

ANADOLUBANK

Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.810.756,16 TL

HSBC

Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 57.024,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.807.024,45 TL

YAPI KREDİ

Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 1.807.866,09 TL

AKBANK

Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 56.560,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.806.560,26 TL

FİBABANKA

Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 56.492,84 TL
Vade Sonu Tutar: 1.806.492,84 TL

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 55.610,14 TL
Vade Sonu Tutar: 1.805.610,14 TL

CEPTETEB

Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 54.432,43 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.432,43 TL

DENİZBANK

E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 54.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.427,40 TL

ZİRAAT BANKASI

Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 54.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.427,40 TL

ENPARA.COM

Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 54.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.427,40 TL

ODEA

Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 51.831,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.801.831,42 TL

QNB FİNANSBANK

E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 51.208,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.801.208,77 TL

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap – Standart Vadeli Hesap

Kâr Payı Oranı: %41,79
Aylık Getiri: 52.895,84 TL
Vade Sonu Tutar: 1.802.895,84 TL

GETİRFINANS

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 52.079,48 TL
Vade Sonu Tutar: 1.802.079,48 TL

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 53.161,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.803.161,64 TL

İŞ BANKASI

Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 53.161,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.803.161,64 TL

HALKBANK

E-Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 49.364,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.364,38 TL

