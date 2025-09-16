Hangi banka en çok kazandırıyor? İşte 1.750.000 TL'nin banka banka aylık getirisi
Yatırımcılar dikkat! 1.750.000 TL’yi 32 gün vadeli olarak bankaya yatıranlar arasında yüz güldüren getiriler fark yaratıyor. İşte banka banka kazanç listesi...
Yüksek meblağlı kısa vadeli yatırımlar için bankaların sunduğu mevduat faiz oranları büyük fark yaratıyor.
İşte güncel verilere göre banka banka 1.750.000 TL'nin aylık getirisi:
ANADOLUBANK
Renkli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.810.756,16 TL
HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 57.024,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.807.024,45 TL
YAPI KREDİ
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 1.807.866,09 TL
AKBANK
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 56.560,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.806.560,26 TL
FİBABANKA
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 56.492,84 TL
Vade Sonu Tutar: 1.806.492,84 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 55.610,14 TL
Vade Sonu Tutar: 1.805.610,14 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 54.432,43 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.432,43 TL
DENİZBANK
E-Mevduat – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 54.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.427,40 TL
ZİRAAT BANKASI
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 54.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.427,40 TL
ENPARA.COM
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 54.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.804.427,40 TL
ODEA
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 51.831,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.801.831,42 TL
QNB FİNANSBANK
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 51.208,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.801.208,77 TL
HAYAT FİNANS
Avantajlı Hesap – Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,79
Aylık Getiri: 52.895,84 TL
Vade Sonu Tutar: 1.802.895,84 TL
GETİRFINANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 52.079,48 TL
Vade Sonu Tutar: 1.802.079,48 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 53.161,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.803.161,64 TL
İŞ BANKASI
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 53.161,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.803.161,64 TL
HALKBANK
E-Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 49.364,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.799.364,38 TL