Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar?

Mevduat faiz oranları güncellendi. 17 Temmuz 2025 itibarıyla 500 bin TL’ye 1 ayda en yüksek getiriyi sağlayan banka belli oldu. İşte banka banka oranlar ve net kazançlar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 1

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI ÖNCESİ FAİZ YARIŞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı öncesinde, yatırımcılar gözünü bankaların vadeli mevduat faiz oranlarına çevirdi. Piyasada 250 baz puanlık bir indirim beklentisi konuşulurken, bazı bankalar hâlâ yüzde 50'nin üzerinde faiz oranı sunuyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 2

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %49,5
1 aylık net kazanç: 17.901 TL
Vade sonu tutar: 517.901 TL

QNB Finansbank, yüzde 49,5 faiz oranıyla dikkat çekiyor. 500 bin TL’lik yatırım 1 ayda 17.901 TL kazandırıyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 3

AKBANK

Faiz oranı: %47,5
1 aylık net kazanç: 17.178 TL
Vade sonu tutar: 517.178 TL

Akbank, yatırımcısına 47,5 faiz oranıyla 1 ayda 17 bin liranın üzerinde kazanç sunuyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz oranı: %48,25
1 aylık net kazanç: 17.449 TL
Vade sonu tutar: 517.449 TL

Yüzde 48’in üzerindeki faiz oranıyla DenizBank da yüksek kazançlı bankalar arasında yer alıyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 5

ODEA

Faiz oranı: %50
1 aylık net kazanç: 18.082 TL
Vade sonu tutar: 518.082 TL

Yüzde 50’lik faizle Odea, 500 bin TL’ye 1 ayda 18 bin TL'den fazla getiri sağlıyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 6

TÜRKİYE FİNANS

Kâr payı: %53
1 aylık net kazanç: 19.167 TL
Vade sonu tutar: 519.167 TL

Katılım bankaları arasında öne çıkan Türkiye Finans, yüzde 53 kâr payıyla en yüksek getiriyi sunuyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %47
1 aylık net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL

Garanti BBVA, yüzde 47 faiz oranıyla yatırımcısına yaklaşık 17 bin TL kazandırıyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 8

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: %52
1 aylık net kazanç: 18.805 TL
Vade sonu tutar: 518.805 TL

Alternatif Bank, yüzde 52 faiz oranı ile 500 bin TL’ye 1 ayda yaklaşık 19 bin TL kazandırıyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 9

TEB

Faiz oranı: %49
1 aylık net kazanç: 17.721 TL
Vade sonu tutar: 517.721 TL

TEB de yüzde 49 oranıyla üst sıralarda yer alıyor, getirisi 17.721 TL.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 10

ING

Faiz oranı: %49
1 aylık net kazanç: 17.721 TL
Vade sonu tutar: 517.721 TL

ING'nin sunduğu faiz oranı da TEB ile aynı seviyede.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 11

ON PLUS

Faiz oranı: %47
1 aylık net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL

ON Plus, 500 bin TL'ye yaklaşık 17 bin TL getiriyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 12

İŞ BANKASI

Faiz oranı: %39,5
1 aylık net kazanç: 14.285 TL
Vade sonu tutar: 514.285 TL

İş Bankası, büyük bankalar arasında daha düşük faiz sunuyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 13

HAYAT FİNANS

Kâr payı: %46,43
1 aylık net kazanç: 16.791 TL
Vade sonu tutar: 516.791 TL

Katılım bankası Hayat Finans’ın kâr payı yüzde 46,43 seviyesinde.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 14

N KOLAY

Faiz oranı: %47
1 aylık net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL

N Kolay da yatırımcısına 1 ayda 17 bin TL’ye yakın kazanç sunuyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 15

GETİR FİNANS

Faiz oranı: %43
1 aylık net kazanç: 15.551 TL
Vade sonu tutar: 515.551 TL

Yeni oyunculardan Getir Finans, ortalama seviyede bir faizle listeye giriyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 16

ENPARA

Faiz oranı: %42,5
1 aylık net kazanç: 15.370 TL
Vade sonu tutar: 515.370 TL

Enpara, yüzde 42,5 oranıyla 500 bin TL’ye yaklaşık 15 bin TL kazandırıyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 17

VAKIF KATILIM

Kâr payı: %34,29
1 aylık net kazanç: 12.401 TL
Vade sonu tutar: 512.401 TL

Katılım bankaları arasında en düşük kâr paylarından biri Vakıf Katılım’da.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 18

HALKBANK

Faiz oranı: %42
1 aylık net kazanç: 15.189 TL
Vade sonu tutar: 515.189 TL

Devlet bankalarından Halkbank da ortalama seviyede faiz sunuyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 19

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %35
1 aylık net kazanç: 12.658 TL
Vade sonu tutar: 512.658 TL

Ziraat Bankası, 500 bin TL için 1 ayda 12.658 TL kazanç sağlıyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 20

ALBARAKA

Kâr payı: %33,31
1 aylık net kazanç: 12.046 TL
Vade sonu tutar: 512.046 TL

Katılım bankası Albaraka’da getiri 12 bin TL civarında.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 21

ŞEKERBANK

Faiz oranı: %49
1 aylık net kazanç: 17.721 TL
Vade sonu tutar: 517.721 TL

Şekerbank, yüzde 49’luk faizle 17.721 TL kazanç sağlıyor.

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Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar? - Resim: 22

HSBC

Faiz oranı: %50
1 aylık net kazanç: 18.082 TL
Vade sonu tutar: 518.082 TL

HSBC, yüzde 50 faiz oranıyla listenin en üst sıralarında yer alıyor.

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