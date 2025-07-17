Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar?
Mevduat faiz oranları güncellendi. 17 Temmuz 2025 itibarıyla 500 bin TL’ye 1 ayda en yüksek getiriyi sağlayan banka belli oldu. İşte banka banka oranlar ve net kazançlar…
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI ÖNCESİ FAİZ YARIŞI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı faiz toplantısı öncesinde, yatırımcılar gözünü bankaların vadeli mevduat faiz oranlarına çevirdi. Piyasada 250 baz puanlık bir indirim beklentisi konuşulurken, bazı bankalar hâlâ yüzde 50'nin üzerinde faiz oranı sunuyor.
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: %49,5
1 aylık net kazanç: 17.901 TL
Vade sonu tutar: 517.901 TL
QNB Finansbank, yüzde 49,5 faiz oranıyla dikkat çekiyor. 500 bin TL’lik yatırım 1 ayda 17.901 TL kazandırıyor.
AKBANK
Faiz oranı: %47,5
1 aylık net kazanç: 17.178 TL
Vade sonu tutar: 517.178 TL
Akbank, yatırımcısına 47,5 faiz oranıyla 1 ayda 17 bin liranın üzerinde kazanç sunuyor.
DENİZBANK
Faiz oranı: %48,25
1 aylık net kazanç: 17.449 TL
Vade sonu tutar: 517.449 TL
Yüzde 48’in üzerindeki faiz oranıyla DenizBank da yüksek kazançlı bankalar arasında yer alıyor.
ODEA
Faiz oranı: %50
1 aylık net kazanç: 18.082 TL
Vade sonu tutar: 518.082 TL
Yüzde 50’lik faizle Odea, 500 bin TL’ye 1 ayda 18 bin TL'den fazla getiri sağlıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Kâr payı: %53
1 aylık net kazanç: 19.167 TL
Vade sonu tutar: 519.167 TL
Katılım bankaları arasında öne çıkan Türkiye Finans, yüzde 53 kâr payıyla en yüksek getiriyi sunuyor.
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %47
1 aylık net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL
Garanti BBVA, yüzde 47 faiz oranıyla yatırımcısına yaklaşık 17 bin TL kazandırıyor.
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: %52
1 aylık net kazanç: 18.805 TL
Vade sonu tutar: 518.805 TL
Alternatif Bank, yüzde 52 faiz oranı ile 500 bin TL’ye 1 ayda yaklaşık 19 bin TL kazandırıyor.
TEB
Faiz oranı: %49
1 aylık net kazanç: 17.721 TL
Vade sonu tutar: 517.721 TL
TEB de yüzde 49 oranıyla üst sıralarda yer alıyor, getirisi 17.721 TL.
ING
Faiz oranı: %49
1 aylık net kazanç: 17.721 TL
Vade sonu tutar: 517.721 TL
ING'nin sunduğu faiz oranı da TEB ile aynı seviyede.
ON PLUS
Faiz oranı: %47
1 aylık net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL
ON Plus, 500 bin TL'ye yaklaşık 17 bin TL getiriyor.
İŞ BANKASI
Faiz oranı: %39,5
1 aylık net kazanç: 14.285 TL
Vade sonu tutar: 514.285 TL
İş Bankası, büyük bankalar arasında daha düşük faiz sunuyor.
HAYAT FİNANS
Kâr payı: %46,43
1 aylık net kazanç: 16.791 TL
Vade sonu tutar: 516.791 TL
Katılım bankası Hayat Finans’ın kâr payı yüzde 46,43 seviyesinde.
N KOLAY
Faiz oranı: %47
1 aylık net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL
N Kolay da yatırımcısına 1 ayda 17 bin TL’ye yakın kazanç sunuyor.
GETİR FİNANS
Faiz oranı: %43
1 aylık net kazanç: 15.551 TL
Vade sonu tutar: 515.551 TL
Yeni oyunculardan Getir Finans, ortalama seviyede bir faizle listeye giriyor.
ENPARA
Faiz oranı: %42,5
1 aylık net kazanç: 15.370 TL
Vade sonu tutar: 515.370 TL
Enpara, yüzde 42,5 oranıyla 500 bin TL’ye yaklaşık 15 bin TL kazandırıyor.
VAKIF KATILIM
Kâr payı: %34,29
1 aylık net kazanç: 12.401 TL
Vade sonu tutar: 512.401 TL
Katılım bankaları arasında en düşük kâr paylarından biri Vakıf Katılım’da.
HALKBANK
Faiz oranı: %42
1 aylık net kazanç: 15.189 TL
Vade sonu tutar: 515.189 TL
Devlet bankalarından Halkbank da ortalama seviyede faiz sunuyor.
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: %35
1 aylık net kazanç: 12.658 TL
Vade sonu tutar: 512.658 TL
Ziraat Bankası, 500 bin TL için 1 ayda 12.658 TL kazanç sağlıyor.
ALBARAKA
Kâr payı: %33,31
1 aylık net kazanç: 12.046 TL
Vade sonu tutar: 512.046 TL
Katılım bankası Albaraka’da getiri 12 bin TL civarında.
ŞEKERBANK
Faiz oranı: %49
1 aylık net kazanç: 17.721 TL
Vade sonu tutar: 517.721 TL
Şekerbank, yüzde 49’luk faizle 17.721 TL kazanç sağlıyor.
HSBC
Faiz oranı: %50
1 aylık net kazanç: 18.082 TL
Vade sonu tutar: 518.082 TL
HSBC, yüzde 50 faiz oranıyla listenin en üst sıralarında yer alıyor.