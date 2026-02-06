Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımları sonrası mevduat faizlerinde rekabet hız kesmiyor. Nakit parası olan vatandaşlar için 32 günlük vadeli mevduat getirileri, aylık düzenli gelir kapısına dönüştü. İşte 750 bin TL’nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 1

Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları güncellendi.

Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve TL mevduat payını artırmak amacıyla faiz oranlarında kıyasıya bir yarışa girdi.

1 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 2

Piyasalardaki dalgalanmalardan uzak durarak parasını garanti altında tutmak isteyenler, 32 günlük vade seçeneklerini yakından takip ediyor.

2 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte banka banka 750 bin TL’nin aylık getirisi...

3 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 4

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 20.251,38 TL
Vade Sonu Tutar: 770.251,38 TL

4 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

5 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 6

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

6 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 7

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

7 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 8

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL

8 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 9

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 21.335,18 TL
Vade Sonu Tutar: 771.335,18 TL

9 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 10

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.401,39 TL
Vade Sonu Tutar: 773.401,39 TL

10 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 11

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 20.655,66 TL
Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL

11 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 12

ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 20.307,19 TL
Vade Sonu Tutar: 770.307,19 TL

12 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 13

Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 22.241,10 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,10 TL

13 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 14

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

14 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 15

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,04
Aylık Getiri: 21.720,33 TL
Vade Sonu Tutar: 771.720,33 TL

15 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 16

DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

16 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 17

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,40 TL

17 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 18

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

18 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 19

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

19 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 20

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

20 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 21

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL

21 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 22

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

22 23
Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 23

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

23 23
mevduat faiz