Hangi banka en yüksek faizi veriyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımları sonrası mevduat faizlerinde rekabet hız kesmiyor. Nakit parası olan vatandaşlar için 32 günlük vadeli mevduat getirileri, aylık düzenli gelir kapısına dönüştü. İşte 750 bin TL’nin aylık getirisi...
Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları güncellendi.
Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve TL mevduat payını artırmak amacıyla faiz oranlarında kıyasıya bir yarışa girdi.
Piyasalardaki dalgalanmalardan uzak durarak parasını garanti altında tutmak isteyenler, 32 günlük vade seçeneklerini yakından takip ediyor.
İşte banka banka 750 bin TL’nin aylık getirisi...
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 20.251,38 TL
Vade Sonu Tutar: 770.251,38 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 21.335,18 TL
Vade Sonu Tutar: 771.335,18 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.401,39 TL
Vade Sonu Tutar: 773.401,39 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 20.655,66 TL
Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 20.307,19 TL
Vade Sonu Tutar: 770.307,19 TL
Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 22.241,10 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,10 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,04
Aylık Getiri: 21.720,33 TL
Vade Sonu Tutar: 771.720,33 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,40 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL