Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi
Bankalar arası faiz yarışı kızıştı, nakit parası olanlar için kazanç kapısı aralandı. 1 milyon 500 bin TL'lik birikimini 32 günlük vadeli mevduata yatıranlar, ay sonunda dudak uçuklatan rakamlarla karşılaşıyor. İşte bankaların güncel faiz oranları ve kuruşu kuruşuna aylık net getiri tablosu...
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve piyasadaki likidite ihtiyacı, bankaların mevduat faizlerinde rekabeti artırmasına neden oldu.
İşte 1 milyon 500 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ve vade sonu tutarları:
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 42.016,2 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.016,2 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.361,73 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.361,73 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.361,73 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 43.572,8 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.572,8 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 41.742,74 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.742,74 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 46.802,78 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.802,78 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 40.848,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.540.848,89 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 45.127,1 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.127,1 TL
Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,04
Aylık Getiri: 43.440,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.440,66 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 42.854,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.854,79 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 41.227,4 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.227,4 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 41.227,4 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.227,4 TL