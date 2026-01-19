Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler
Yastık altında ya da vadesiz hesapta bekleyen parası olanlar için bankacılık sektöründen peş peşe hamleler geliyor. 500.000 TL'lik birikimin aylık getirisi dudak uçuklatıyor. İşte kuruşu kuruşuna mevduat getirisi hesaplamaları...
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve faiz kararları, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi.
Enflasyon karşısında parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar, "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusunun yanıtını ararken, bankalar arasındaki rekabet kızıştı.
Uzmanlar, bankaların hoş geldin faizleri ve dijital bankacılık kampanyalarının yakından takip edilmesini önerirken, 500 bin liranın 32 günlük getiri tablosu netleşti.
İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi:
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 511.573,22 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL
HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL
getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.291,33 TL
Vade Sonu Tutar: 513.291,33 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.892,78 TL
Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL
ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 13.260,79 TL
Vade Sonu Tutar: 513.260,79 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL
Ziraat Dinamik (Standart)
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,99
Aylık Getiri: 14.462,14 TL
Vade Sonu Tutar: 514.462,14 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL
Odea (Yeni Vadeli)
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL