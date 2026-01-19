Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler

Yastık altında ya da vadesiz hesapta bekleyen parası olanlar için bankacılık sektöründen peş peşe hamleler geliyor. 500.000 TL'lik birikimin aylık getirisi dudak uçuklatıyor. İşte kuruşu kuruşuna mevduat getirisi hesaplamaları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 1

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve faiz kararları, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi.

1 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 2

Enflasyon karşısında parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar, "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusunun yanıtını ararken, bankalar arasındaki rekabet kızıştı.

2 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 3

Uzmanlar, bankaların hoş geldin faizleri ve dijital bankacılık kampanyalarının yakından takip edilmesini önerirken, 500 bin liranın 32 günlük getiri tablosu netleşti.

3 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 4

İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi:

4 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 5

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 511.573,22 TL

5 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 6

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

6 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 7

Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

7 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 8

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

8 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 9

HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

9 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 10

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

10 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 11

getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.291,33 TL
Vade Sonu Tutar: 513.291,33 TL

11 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 12

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.892,78 TL
Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

12 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 13

ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 13.260,79 TL
Vade Sonu Tutar: 513.260,79 TL

13 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 14

DenizBank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

14 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 15

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

15 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 16

Ziraat Dinamik (Standart)
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

16 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 17

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

17 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 18

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

18 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 19

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,99
Aylık Getiri: 14.462,14 TL
Vade Sonu Tutar: 514.462,14 TL

19 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 20

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL

20 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 21

İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

21 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 22

Odea (Yeni Vadeli)
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

22 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 23

Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

23 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 24

VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL

24 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 25

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

25 26
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getiriler - Resim: 26

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

26 26
mevduat faiz