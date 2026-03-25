Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 1 milyon 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

1 milyon 250 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıranların kazancı banka banka değişirken, en yüksek getiriyi verenler dikkat çekiyor. İşte 1 milyon 250 bin TL'nin aylık getirisi ...

Kısa vadeli yatırım araçları arasında öne çıkan mevduat hesapları, yüksek faiz oranlarıyla yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Özellikle 32 gün vadeli hesaplar, düşük riskle kısa sürede kazanç sağlamak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

İşte 1.250.000 TL için 32 gün vadeli mevduat kazanç tablosu:

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 36.675,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.675,79 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 33.348,90 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.348,90 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 36.164,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.164,38 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 34.012,60 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.012,60 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 34.731,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.731,94 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 36.164,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.164,38 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 35.552,17 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.552,17 TL

Türkiye Finans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 40.400,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.400,19 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 39.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.780,82 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 39.468,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.468,11 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 39.468,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.468,11 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 34.731,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.731,94 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 39.468,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.468,11 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 39.002,32 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.002,32 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 33.141,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.141,55 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 34.416,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.416,38 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 37.068,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.068,49 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 36.842,47 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.842,47 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 36.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.616,44 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 36.675,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.675,79 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 36.164,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.286.164,38 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı: %39,76
Aylık Getiri: 35.947,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.947,40 TL

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 35.260,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.260,27 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 34.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.808,22 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 34.356,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.356,16 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 33.452,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.283.452,05 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.282.547,95 TL

