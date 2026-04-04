Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Bankaların 2 milyon 500 bin TL birikim için 32 günlük vade seçeneklerinde uyguladığı güncel faiz oranları ve net kazanç tabloları açıklandı. Peki hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte tüm detaylar…

Finans piyasalarında 2.500.000 TL'lik birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları güncellendi.

Özellikle yüksek tutarlı birikimlerde 32 günlük kısa vadede bile ciddi kazançlar mümkün hale geldi.

İşte 2 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 77.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.753,42 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 71.092,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.092,62 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.575.945,21 TL

QNB
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 69.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.616,44 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.399,25 TL

ING
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.575.945,21 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 84.532,6 TL
Vade Sonu Tutar: 2.584.532,6 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 73.262,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.262,09 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 81.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.581.369,86 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.399,25 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 69.488,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.488,32 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 78.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.657,53 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 69.463,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.463,88 TL

HSBC
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 72.621,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.621,33 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 74.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.136,99 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 66.904,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.904,11 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.565.095,89 TL

