Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu
Mevduat faizlerinde rekabet kızışıyor. Nakit birikimini vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için bankalar şubat ayı tekliflerini güncelledi. 200.000 TL'sini bankaya yatıran bir yatırımcı 32 günün sonunda ne kadar kazanır? İşte banka banka faiz oranları ve net getiri tablosu...
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşulları, bankaların mevduat faiz oranlarını güncellemesine neden oluyor.
Yatırımcılar, enflasyon karşısında paralarının değerini korumak ve risksiz getiri elde etmek için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor.
Vatandaşların en çok merak ettiği "Hangi banka ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtı ise netleşti.
İşte bankalar ve 200.000 TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.817,63 TL
Vade Sonu Tutar: 205.817,63 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.817,63 TL
Vade Sonu Tutar: 205.817,63 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.314,9 TL
Vade Sonu Tutar: 206.314,9 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.314,9 TL
Vade Sonu Tutar: 206.314,9 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 5.841,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.841,28 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 6.240,37 TL
Vade Sonu Tutar: 206.240,37 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 5.653,4 TL
Vade Sonu Tutar: 205.653,4 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 5.240,99 TL
Vade Sonu Tutar: 205.240,99 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 5.967,12 TL
Vade Sonu Tutar: 205.967,12 TL
QNB
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 5.930,96 TL
Vade Sonu Tutar: 205.930,96 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.428,02 TL
Vade Sonu Tutar: 205.428,02 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.786,3 TL
Vade Sonu Tutar: 205.786,3 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,44
Aylık Getiri: 5.705,29 TL
Vade Sonu Tutar: 205.705,29 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 5.569,32 TL
Vade Sonu Tutar: 205.569,32 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 5.496,99 TL
Vade Sonu Tutar: 205.496,99 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 5.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.424,66 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 5.352,33 TL
Vade Sonu Tutar: 205.352,33 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL