Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Mevduat faizlerinde rekabet kızışıyor. Nakit birikimini vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için bankalar şubat ayı tekliflerini güncelledi. 200.000 TL'sini bankaya yatıran bir yatırımcı 32 günün sonunda ne kadar kazanır? İşte banka banka faiz oranları ve net getiri tablosu...

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşulları, bankaların mevduat faiz oranlarını güncellemesine neden oluyor.

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Yatırımcılar, enflasyon karşısında paralarının değerini korumak ve risksiz getiri elde etmek için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor.

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Vatandaşların en çok merak ettiği "Hangi banka ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtı ise netleşti.

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

İşte bankalar ve 200.000 TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.817,63 TL
Vade Sonu Tutar: 205.817,63 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.817,63 TL
Vade Sonu Tutar: 205.817,63 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.314,9 TL
Vade Sonu Tutar: 206.314,9 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.314,9 TL
Vade Sonu Tutar: 206.314,9 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 5.841,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.841,28 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 6.240,37 TL
Vade Sonu Tutar: 206.240,37 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 5.653,4 TL
Vade Sonu Tutar: 205.653,4 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 5.240,99 TL
Vade Sonu Tutar: 205.240,99 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

DenizBank
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 5.967,12 TL
Vade Sonu Tutar: 205.967,12 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

QNB
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 5.930,96 TL
Vade Sonu Tutar: 205.930,96 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.428,02 TL
Vade Sonu Tutar: 205.428,02 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.786,3 TL
Vade Sonu Tutar: 205.786,3 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,44
Aylık Getiri: 5.705,29 TL
Vade Sonu Tutar: 205.705,29 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 5.569,32 TL
Vade Sonu Tutar: 205.569,32 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 5.496,99 TL
Vade Sonu Tutar: 205.496,99 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 5.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.424,66 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

getirfinans
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 5.352,33 TL
Vade Sonu Tutar: 205.352,33 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Halkbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 200 bin liranın 32 günlük getirisi belli oldu

Şekerbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL

