Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 2.5 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu

Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte yüksek tutarlı mevduat hesapları yatırımcıların yeniden radarına girdi. 2.5 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu. İşte banka banka aylık getiriler...

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
2.5 milyon TL birikimi olan yatırımcılar için bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve net getiri tutarları güncellendi.

Piyasadaki farklı bankacılık ve mevduat seçenekleri incelendiğinde, bankaların aylık faiz oranları %36 ile %45 bandında şekilleniyor.

İşte banka banka 2.5 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi 

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 73.351,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.351,59 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 68.285,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.285,84 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 68.025,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.025,21 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 71.042,60 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.042,60 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 72.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.328,77 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 72.720,34 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.720,34 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 64.479,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.564.479,35 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 80.800,38 TL
Vade Sonu Tutar: 2.580.800,38 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 79.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.561,64 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 71.042,60 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.042,60 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 78.004,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.004,64 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 67.824,57 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.824,57 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 66.283,10 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.283,10 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 70.051,04 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.051,04 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 73.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.684,93 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 73.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.232,88 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 73.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.232,88 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 64.989,50 TL
Vade Sonu Tutar: 2.564.989,50 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 71.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.876,71 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 66.904,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.904,11 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.565.095,89 TL

