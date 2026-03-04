Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankaların vadeli mevduat faiz oranlarındaki son güncellemelerle birlikte, 300 bin TL'nin 32 günlük net getirisi belli oldu. İşte banka banka 300 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar
300 bin TL’sini 32 günlüğüne mevduata yatıran yatırımcı ne kadar kazanıyor? İşte 300.000 TL’nin 32 günlük kazanç tablosu…

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 8.462,47 TL
Vade Sonu Tutar: 308.462,47 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 8.403,24 TL
Vade Sonu Tutar: 308.403,24 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 9.584,18 TL
Vade Sonu Tutar: 309.584,18 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 8.257,82 TL
Vade Sonu Tutar: 308.257,82 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 9.472,35 TL
Vade Sonu Tutar: 309.472,35 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 9.360,56 TL
Vade Sonu Tutar: 309.360,56 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 9.248,80 TL
Vade Sonu Tutar: 309.248,80 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 8.223,38 TL
Vade Sonu Tutar: 308.223,38 TL

GetirFinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 7.521,18 TL
Vade Sonu Tutar: 307.521,18 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 8.733,70 TL
Vade Sonu Tutar: 308.733,70 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 8.733,70 TL
Vade Sonu Tutar: 308.733,70 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 7.921,97 TL
Vade Sonu Tutar: 307.921,97 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 8.679,45 TL
Vade Sonu Tutar: 308.679,45 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,51
Aylık Getiri: 8.573,13 TL
Vade Sonu Tutar: 308.573,13 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 8.462,47 TL
Vade Sonu Tutar: 308.462,47 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 8.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 308.136,99 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 8.028,49 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,49 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 7.811,51 TL
Vade Sonu Tutar: 307.811,51 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 307.594,52 TL

