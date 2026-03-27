Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Mevduat faizlerindeki hareketlilik, birikimini risksiz değerlendirmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Kenarda 350.000 TL'si olan bir yatırımcı, parasını 32 günlük vadeye bağladığında net getirisi ne oluyor? Banka banka güncellenen faiz oranları ve kuruşu kuruşuna net kazanç tablosu belli oldu.
Mevduat faiz oranlarında yaşanan güncellemelerle birlikte bankalar, yatırımcılara yüksek getiri sunmaya devam ediyor.
Özellikle parasını risksiz araçlarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kısa vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor.
İşte 350.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat hesabındaki güncel getiri tablosu:
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 10.269,22 TL
Vade Sonu Tutar: 360.269,22 TL
Odea
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 10.077,06 TL
Vade Sonu Tutar: 360.077,06 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 10.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 360.126,03 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 9.836,71 TL
Vade Sonu Tutar: 359.836,71 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 10.103,84 TL
Vade Sonu Tutar: 360.103,84 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 10.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 360.126,03 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 10.019,25 TL
Vade Sonu Tutar: 360.019,25 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.312,05 TL
Vade Sonu Tutar: 361.312,05 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.138,63 TL
Vade Sonu Tutar: 361.138,63 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 11.181,54 TL
Vade Sonu Tutar: 361.181,54 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.051,07 TL
Vade Sonu Tutar: 361.051,07 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.051,07 TL
Vade Sonu Tutar: 361.051,07 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 10.920,65 TL
Vade Sonu Tutar: 360.920,65 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 9.248,8 TL
Vade Sonu Tutar: 359.248,8 TL
Akbank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 10.505,75 TL
Vade Sonu Tutar: 360.505,75 TL
QNB
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 10.379,18 TL
Vade Sonu Tutar: 360.379,18 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,76
Aylık Getiri: 10.065,27 TL
Vade Sonu Tutar: 360.065,27 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 9.872,88 TL
Vade Sonu Tutar: 359.872,88 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 9.872,88 TL
Vade Sonu Tutar: 359.872,88 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 9.493,15 TL
Vade Sonu Tutar: 359.493,15 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 9.366,58 TL
Vade Sonu Tutar: 359.366,58 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 9.113,42 TL
Vade Sonu Tutar: 359.113,42 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 8.860,27 TL
Vade Sonu Tutar: 358.860,27 TL