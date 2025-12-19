Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve faiz kararlarının ardından bankalar arasındaki mevduat yarışı kızıştı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 günün sonundaki o devasa rakamlar...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Piyasalardaki dalgalanma ve enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan yüksek faiz politikası, tasarruf sahiplerinin rotasını borsadan ve dövizden mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu.

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve likidite sağlamak adına faiz oranlarında muslukları sonuna kadar açtı. Özellikle yüksek meblağlı birikimlerde sunulan oranlar, yatırımcıya neredeyse "servet" değerinde aylık maaş gibi geri dönüş sağlıyor.

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

İşte 4 milyon TL için 32 günlük vade sonunda bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazanç tablosu:

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 132.265,34 TL
Vade Sonu Tutar: 4.132.265,34 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 132.265,34 TL
Vade Sonu Tutar: 4.132.265,34 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 119.584,56 TL
Vade Sonu Tutar: 4.119.584,56 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

VakıfBank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 121.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 4.121.512,33 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 115.075,07 TL
Vade Sonu Tutar: 4.115.075,07 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Odea
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 118.619,18 TL
Vade Sonu Tutar: 4.118.619,18 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

DenizBank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 117.172,60 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.172,60 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 117.172,60 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.172,60 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 117.172,60 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.172,60 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 114.279,45 TL
Vade Sonu Tutar: 4.114.279,45 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 109.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL

