Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 4 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve faiz kararlarının ardından bankalar arasındaki mevduat yarışı kızıştı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 günün sonundaki o devasa rakamlar...
Piyasalardaki dalgalanma ve enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan yüksek faiz politikası, tasarruf sahiplerinin rotasını borsadan ve dövizden mevduat hesaplarına çevirmesine neden oldu.
Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve likidite sağlamak adına faiz oranlarında muslukları sonuna kadar açtı. Özellikle yüksek meblağlı birikimlerde sunulan oranlar, yatırımcıya neredeyse "servet" değerinde aylık maaş gibi geri dönüş sağlıyor.
İşte 4 milyon TL için 32 günlük vade sonunda bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazanç tablosu:
Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 132.265,34 TL
Vade Sonu Tutar: 4.132.265,34 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 132.265,34 TL
Vade Sonu Tutar: 4.132.265,34 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 119.584,56 TL
Vade Sonu Tutar: 4.119.584,56 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 121.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 4.121.512,33 TL
QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 115.075,07 TL
Vade Sonu Tutar: 4.115.075,07 TL
Odea
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 118.619,18 TL
Vade Sonu Tutar: 4.118.619,18 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 117.172,60 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.172,60 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 117.172,60 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.172,60 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 117.172,60 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.172,60 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 114.279,45 TL
Vade Sonu Tutar: 4.114.279,45 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 109.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL