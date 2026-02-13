Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?

Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, nakit parası olanlar için kazanç kapıları sonuna kadar açıldı. Yatırımcılar "Hangi banka ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtını ararken, 32 günlük vade sonunda cebe girecek net rakamlar belli oldu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Ekonomideki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları, vadeli mevduat hesaplarını yatırımcıların güvenli limanı haline getirdi.

Ellerindeki nakit parayı enflasyon karşısında korumak ve risksiz getiri elde etmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.

İşte bankalar ve 400.000 TL için 32 günlük güncel kazanç tablosu:

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.635,25 TL
Vade Sonu Tutar: 411.635,25 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 12.928,06 TL
Vade Sonu Tutar: 412.928,06 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.635,25 TL
Vade Sonu Tutar: 411.635,25 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.629,8 TL
Vade Sonu Tutar: 412.629,8 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.629,8 TL
Vade Sonu Tutar: 412.629,8 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.682,56 TL
Vade Sonu Tutar: 411.682,56 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 12.480,74 TL
Vade Sonu Tutar: 412.480,74 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 11.306,79 TL
Vade Sonu Tutar: 411.306,79 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 10.790,27 TL
Vade Sonu Tutar: 410.790,27 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 10.856,03 TL
Vade Sonu Tutar: 410.856,03 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 11.572,6 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,6 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,44
Aylık Getiri: 11.410,59 TL
Vade Sonu Tutar: 411.410,59 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 11.138,63 TL
Vade Sonu Tutar: 411.138,63 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 10.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 410.849,32 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL

