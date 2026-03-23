Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Mevduat faiz oranlarındaki son durum, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların yakın takibinde. Peki, paranızı hangi bankaya yatırırsanız ne kadar kazanırsınız?
Bankaların sunduğu yüksek mevduat faizleri, birikimlerini risksiz ve güvenli bir limanda değerlendirmek isteyen yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Son dönemde Merkez Bankası'nın politikalarıyla şekillenen mevduat yarışı, bankaların "hoş geldin" kampanyalarıyla daha da cazip hale geldi. Özellikle enflasyona karşı parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar, kısa vadeli yatırımları tercih ederek aylık düzenli nakit akışı sağlıyor.
İşte banka banka 400 bin TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 11.736,25 TL
Vade Sonu Tutar: 411.736,25 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 11.433,91 TL
Vade Sonu Tutar: 411.433,91 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 11.427,95 TL
Vade Sonu Tutar: 411.427,95 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 11.440,6 TL
Vade Sonu Tutar: 411.440,6 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.682,56 TL
Vade Sonu Tutar: 411.682,56 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 11.572,6 TL
Vade Sonu Tutar: 411.572,6 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 11.635,25 TL
Vade Sonu Tutar: 411.635,25 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 9.919,9 TL
Vade Sonu Tutar: 409.919,9 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 12.928,06 TL
Vade Sonu Tutar: 412.928,06 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 12.729,86 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,86 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 12.778,9 TL
Vade Sonu Tutar: 412.778,9 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.629,8 TL
Vade Sonu Tutar: 412.629,8 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 12.629,8 TL
Vade Sonu Tutar: 412.629,8 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.682,56 TL
Vade Sonu Tutar: 411.682,56 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 12.480,74 TL
Vade Sonu Tutar: 412.480,74 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 10.790,27 TL
Vade Sonu Tutar: 410.790,27 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 11.269,08 TL
Vade Sonu Tutar: 411.269,08 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 11.789,59 TL
Vade Sonu Tutar: 411.789,59 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 11.717,26 TL
Vade Sonu Tutar: 411.717,26 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 11.717,26 TL
Vade Sonu Tutar: 411.717,26 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 10.856,03 TL
Vade Sonu Tutar: 410.856,03 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,76
Aylık Getiri: 11.503,17 TL
Vade Sonu Tutar: 411.503,17 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 11.500,27 TL
Vade Sonu Tutar: 411.500,27 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 10.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 410.849,32 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 10.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 410.126,03 TL