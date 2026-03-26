Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu
Birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankaların 500 bin TL tutarındaki 32 günlük vade seçeneklerine uyguladığı güncel faiz oranları ve net kazanç tabloları netleşti. İşte 500 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...
Yatırımcıların risksiz getiri arayışında ilk tercihlerinden biri olan vadeli mevduat hesaplarında güncel faiz oranları belli oldu.
Bankalar, 500.000 TL'lik birikimini 32 günlük vade ile değerlendirmek isteyen müşterilerine farklı hesap türleri ve hoş geldin kampanyalarıyla çeşitli oranlar sunuyor.
İşte banka banka 500 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.670,32 TL
Vade Sonu Tutar: 514.670,32 TL
Odea
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 13.851,43 TL
Vade Sonu Tutar: 513.851,43 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 13.605,04 TL
Vade Sonu Tutar: 513.605,04 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 14.208,52 TL
Vade Sonu Tutar: 514.208,52 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.973,63 TL
Vade Sonu Tutar: 515.973,63 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 14.208,52 TL
Vade Sonu Tutar: 514.208,52 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 13.873,21 TL
Vade Sonu Tutar: 513.873,21 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 13.401,07 TL
Vade Sonu Tutar: 513.401,07 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,76
Aylık Getiri: 14.378,96 TL
Vade Sonu Tutar: 514.378,96 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 12.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 512.657,53 TL