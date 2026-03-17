Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi

1 milyon 500 bin TL tutarındaki birikimlerini 32 günlük vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu en güncel faiz oranları ve net kazanç tutarları listelendi. İşte 1.500.000 TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bankaların vadeli mevduat hesapları için uyguladığı faiz oranları ve kampanya koşulları güncellendi.

1.500.000 TL'lik birikim için 32 günlük vade seçeneğinde bankaların sunduğu fırsatlar, kâr payı oranları ve yeni müşteri avantajları dikkat çekiyor.

İşte 1.500.000 TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi:

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 42.849,84 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.849,84 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 41.289,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.289,11 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 42.854,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.854,79 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 41.742,74 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.742,74 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 41.836,2 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.836,2 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 44.010,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.010,95 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %50
Aylık Getiri: 55.207,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.555.207,65 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.480,23 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.361,73 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.361,73 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 46.802,78 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.802,78 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 40.848,89 TL
Vade Sonu Tutar: 1.540.848,89 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 42.030,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.030,63 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 44.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.210,96 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 43.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.939,73 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 43.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.939,73 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 44.010,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.010,95 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 43.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.126,03 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 42.854,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.854,79 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,24
Aylık Getiri: 42.572,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.572,71 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 41.227,4 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.227,4 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 40.142,47 TL
Vade Sonu Tutar: 1.540.142,47 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 39.057,53 TL
Vade Sonu Tutar: 1.539.057,53 TL

