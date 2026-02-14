Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon TL için güncel faiz oranları ve getirileri
Bankalar arasındaki faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Tasarruflarını Türk Lirası mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 1.000.000 TL'nin 32 günlük getirisi rekor seviyelere ulaştı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve aylık net kazanç tablosu...
Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda bankaların mevduat ürünlerine uyguladıkları faiz oranları güncellenmeye devam ediyor.
Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesapları, sundukları yüksek kazanç oranlarıyla dikkat çekiyor.
İşte 1 milyon TL için güncel faiz oranları ve getirileri:
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 25.933,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.933,04 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 27.549,05 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.549,05 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.785,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 25.975,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.975,07 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 28.363 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.363 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,44
Aylık Getiri: 28.526,47 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.526,47 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 27.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL