Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka 2.5 milyon TL'nin aylık getirisi

2.5 milyon TL tutarındaki birikimlerin 32 günlük vadeli mevduat hesaplarındaki getirileri güncellendi. İşte 2.500.000 TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi...

Bankacılık sektöründe 2.500.000 TL tutarındaki birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 32 gün vadeli mevduat hesaplarının faiz oranları netleşti.

Kurumların sunduğu güncel oranlar yüzde 36 seviyesinden başlayarak yüzde 45'e kadar ulaşıyor.

İşte 2.500.000 TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 73.351,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.351,59 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 68.285,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.285,84 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 68.025,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.025,21 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 71.042,6 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.042,6 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 73.351,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.351,59 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 72.720,34 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.720,34 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 64.479,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.564.479,35 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 80.800,38 TL
Vade Sonu Tutar: 2.580.800,38 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 79.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.561,64 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 71.042,6 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.042,6 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 78.004,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.004,64 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 66.283,1 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.283,1 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 70.051,04 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.051,04 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 73.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.684,93 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 73.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.232,88 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 73.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.232,88 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 64.989,5 TL
Vade Sonu Tutar: 2.564.989,5 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 71.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.876,71 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 66.904,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.904,11 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.565.095,89 TL

