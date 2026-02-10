Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisi

Mevduat faizlerinde ibre yukarı döndü, 3 milyon liralık birikimin aylık getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka güncel faiz oranları ve kazanç tablosu...

Ekonomi piyasalarında nakit akışı ve yatırım araçlarının getirileri yakından takip edilirken, vadeli mevduat hesapları garanti getiri arayanların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Özellikle yüklü miktarda nakdi bulunan vatandaşlar, paralarını enflasyon karşısında korumak için bankaların güncel faiz oranlarını mercek altına aldı.

İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık getirisi

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 82.518,95 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.518,95 TL

QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 83.973,70 TL
Vade Sonu Tutar: 3.083.973,70 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.251,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.251,12 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 93.605,56 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.605,56 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 83.239,24 TL
Vade Sonu Tutar: 3.083.239,24 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 80.156,31 TL
Vade Sonu Tutar: 3.080.156,31 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 89.506,85 TL
Vade Sonu Tutar: 3.089.506,85 TL

QNB
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 88.964,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964,38 TL

Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 88.964,38 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964,38 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 79.659,82 TL
Vade Sonu Tutar: 3.079.659,82 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.794,52 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

