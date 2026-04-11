Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 1 milyon TL’sini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka banka faiz oranı, aylık net getiri ve vade sonu tutarları netleşti. İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi...
Türkiye genelinde tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, mevduat faizlerindeki güncel durumu yakından takip ediyor.
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 27.358,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.358,36 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 33.813,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.813,04 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 29.927,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.927,67 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.185,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.185,11 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 29.048,53 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.048,53 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.785,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL
Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,15
Aylık Getiri: 30.486,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.486,58 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 30.242,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.242,64 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 21.179,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL