Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden sürerken, 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi netleşti. Yatırımcılar için hazırlanan güncel tablo, kısa vadede elde edilebilecek kazancı gözler önüne serdi. İşte banka banka detaylı liste…

Simge Sarıyar
Birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların güncel faiz oranları netleşti.

1 milyon TL sermayesi olan bir yatırımcının 32 günlük vade sonunda elde edeceği net kazanç, bankalar arasındaki rekabetle birlikte önemli seviyelere ulaştı. 

İşte 1 milyon TL’nin aylık getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

QNB
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 27.204,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.204,66 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,8 TL
Vade Sonu Tutar: 1.022.823,8 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 33.813,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.813,04 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 29.927,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.927,67 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 30.090,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.090,36 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.185,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.185,11 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 29.048,53 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.048,53 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.785,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,3
Aylık Getiri: 30.595,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.595,07 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 31.009,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.009,94 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 21.179,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

