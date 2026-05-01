Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 1 milyon TL’sini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka banka faiz oranı, aylık net getiri ve vade sonu tutarları netleşti.

Simge Sarıyar
Mevduat faiz oranlarındaki güncel durum, birikimlerini bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

1 milyon TL için 32 günlük vade seçeneklerinde bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazanç tabloları belli oldu.

İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 27.358,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.358,36 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 33.813,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.813,04 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 29.927,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.927,67 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.185,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.185,11 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 29.048,53 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.048,53 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.785,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,15
Aylık Getiri: 30.486,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.486,58 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 30.242,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.242,64 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 21.179,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

