Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı!

Mevduat faizlerindeki yüksek seyir yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede hangi bankada ne kadar kazandırdığı netleşti. İşte bankalar ve güncel getiriler...

Simge Sarıyar
Finansal piyasalardaki güncel gelişmeler, bankaların mevduat faiz oranlarına doğrudan yansıyor.

Birikimlerini güvenli limanlarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 32 günlük vade seçeneklerini ve bankaların sunduğu güncel getiri tablolarını yakından izliyor.

İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.829,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.829,35 TL

Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

QNB
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 21.179,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.895,76 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.895,76 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 28.821,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.821,62 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 29.927,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.927,67 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 27.610,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.610,39 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 30.090,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.090,36 TL

Türkiye Finans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 28.397,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.397,23 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 30.558,90 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.558,90 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 29.048,53 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.048,53 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.785,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,57
Aylık Getiri: 30.790,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.790,36 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 31.009,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.009,94 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

