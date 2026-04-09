Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 2 milyon 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Yüksek faiz ortamında birikimlerini değerlendirmek isteyenler için 2,5 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazanç bankalara göre değişiyor. İşte güncel oranlarla banka banka getiriler...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü vadeli mevduat hesaplarında bankaların sunduğu faiz oranları piyasa koşullarına göre şekillenmeye devam ediyor.

1 25
Nakit birikimini riske atmadan değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların uyguladığı faiz oranları geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteriyor.

2 25
İşte banka banka 2 milyon 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi:

3 25
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 77.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.753,42 TL

4 25
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 71.092,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.092,62 TL

5 25
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.575.945,21 TL

6 25
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 70.809,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.809,86 TL

7 25
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.399,25 TL

8 25
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 73.241,93 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.241,93 TL

9 25
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 68.256,53 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.256,53 TL

10 25
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 84.532,6 TL
Vade Sonu Tutar: 2.584.532,6 TL

11 25
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 73.262,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.262,09 TL

12 25
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.399,25 TL

13 25
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 71.092,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.092,62 TL

14 25
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 82.665,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.582.665,84 TL

15 25
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.399,25 TL

16 25
HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 80.800,38 TL
Vade Sonu Tutar: 2.580.800,38 TL

17 25
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 78.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.657,53 TL

18 25
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 69.463,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.463,88 TL

19 25
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 72.621,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.621,33 TL

20 25
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 74.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.136,99 TL

21 25
Enpara.com
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

22 25
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

23 25
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 66.904,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.904,11 TL

24 25
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.565.095,89 TL

25 25
