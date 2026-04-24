Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı!
Mevduat faizlerinde yükseliş devam ederken, 200 bin TL’sini kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu getiriler belli oldu. 32 günlük vadede elde edilen kazançlar bankadan bankaya değişirken, faiz oranlarındaki rekabet dikkat çekti.
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankaların 200.000 TL tutar ve 32 gün vadeye sunduğu güncel faiz ile net kazanç tabloları şekillendi.
İşte banka banka 200 bin TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.075,62 TL
Vade Sonu Tutar: 206.075,62 TL
Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 6.147,95 TL
Vade Sonu Tutar: 206.147,95 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 6.003,29 TL
Vade Sonu Tutar: 206.003,29 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 5.854,11 TL
Vade Sonu Tutar: 205.854,11 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.117,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.117,27 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 5.410,09 TL
Vade Sonu Tutar: 205.410,09 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 5.917,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.917,28 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 6.086,35 TL
Vade Sonu Tutar: 206.086,35 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 5.819,27 TL
Vade Sonu Tutar: 205.819,27 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.509,59 TL
Vade Sonu Tutar: 206.509,59 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.199,94 TL
Vade Sonu Tutar: 206.199,94 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 6.501,33 TL
Vade Sonu Tutar: 206.501,33 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 5.367,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.367,66 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 5.841,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.841,28 TL
Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,39
Aylık Getiri: 6.132,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.132,03 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.075,62 TL
Vade Sonu Tutar: 206.075,62 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 6.201,99 TL
Vade Sonu Tutar: 206.201,99 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 4.614,65 TL
Vade Sonu Tutar: 204.614,65 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %32
Aylık Getiri: 4.629,04 TL
Vade Sonu Tutar: 204.629,04 TL