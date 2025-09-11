Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 2,5 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi açıklandı

Faiz oranlarının yükselişiyle birlikte yatırımcılar, vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor. Bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve kampanyalar, özellikle yüksek tutarlı mevduat sahiplerinin tercihlerinde belirleyici oluyor. İşte 2,5 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi...

Ticari ve bireysel yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü vadeli mevduat hesapları, özellikle kısa vadede sabit getiri sağladığı için tercih edilmeye devam ediyor. Günlük ve standart vadeli hesaplar üzerinden uygulanan faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

İşte 2,5 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi...

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 77.760,61 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.760,61 TL

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 77.760,61 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.760,61 TL

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 81.216,63 TL
Vade Sonu Tutar: 2.581.216,63 TL

Odea – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 72.698,04 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.698,04 TL

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 81.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.581.369,86 TL

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 82.665,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.582.665,84 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 82.665,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.582.665,84 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 70.412,05 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.412,05 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 78.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.657,53 TL

Enpara.com – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 77.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.753,42 TL

getirfinans – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 69.978,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.978,08 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 77.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.753,42 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.575.945,21 TL

Anadolubank – Renkli Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 2.586.794,52 TL

Akbank – Vadeli Hesap TL

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 78.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.657,53 TL

Halkbank – E-Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

