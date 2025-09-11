Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 2,5 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi açıklandı
Faiz oranlarının yükselişiyle birlikte yatırımcılar, vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor. Bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve kampanyalar, özellikle yüksek tutarlı mevduat sahiplerinin tercihlerinde belirleyici oluyor. İşte 2,5 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi...
Ticari ve bireysel yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü vadeli mevduat hesapları, özellikle kısa vadede sabit getiri sağladığı için tercih edilmeye devam ediyor. Günlük ve standart vadeli hesaplar üzerinden uygulanan faiz oranları, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 77.760,61 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.760,61 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 77.760,61 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.760,61 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 81.216,63 TL
Vade Sonu Tutar: 2.581.216,63 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 72.698,04 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.698,04 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 81.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.581.369,86 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 82.665,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.582.665,84 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 82.665,84 TL
Vade Sonu Tutar: 2.582.665,84 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 70.412,05 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.412,05 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 78.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.657,53 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 77.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.753,42 TL
getirfinans – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 69.978,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.978,08 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 77.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.753,42 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.575.945,21 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 2.586.794,52 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 78.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.657,53 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL