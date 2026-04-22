Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 400 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ederken, 400 bin TL’lik birikimini değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu 32 günlük kazanç tablosu dikkat çekiyor.

Simge Sarıyar
Türkiye'de mevduat faiz oranlarındaki hareketlilik birikim sahiplerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Bankaların 400.000 TL tutarındaki birikimler için uyguladığı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları netleşti.

İşte banka banka 400 bin TL’nin aylık getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 12.151,23 TL
Vade Sonu Tutar: 412.151,23 TL

Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 12.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 412.295,89 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 12.006,58 TL
Vade Sonu Tutar: 412.006,58 TL

QNB
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 11.708,22 TL
Vade Sonu Tutar: 411.708,22 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.234,54 TL
Vade Sonu Tutar: 412.234,54 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.234,54 TL
Vade Sonu Tutar: 412.234,54 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 10.482,04 TL
Vade Sonu Tutar: 410.482,04 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 11.834,56 TL
Vade Sonu Tutar: 411.834,56 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 12.172,69 TL
Vade Sonu Tutar: 412.172,69 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 11.638,54 TL
Vade Sonu Tutar: 411.638,54 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.234,54 TL
Vade Sonu Tutar: 412.234,54 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 13.226,53 TL
Vade Sonu Tutar: 413.226,53 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 12.399,88 TL
Vade Sonu Tutar: 412.399,88 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 13.002,66 TL
Vade Sonu Tutar: 413.002,66 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.051,07 TL
Vade Sonu Tutar: 411.051,07 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 11.682,56 TL
Vade Sonu Tutar: 411.682,56 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,39
Aylık Getiri: 12.264,07 TL
Vade Sonu Tutar: 412.264,07 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 12.151,23 TL
Vade Sonu Tutar: 412.151,23 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 12.403,98 TL
Vade Sonu Tutar: 412.403,98 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 11.283,29 TL
Vade Sonu Tutar: 411.283,29 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 11.427,95 TL
Vade Sonu Tutar: 411.427,95 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 9.493 TL
Vade Sonu Tutar: 409.493 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 10.126,03 TL
Vade Sonu Tutar: 410.126,03 TL

mevduat faiz