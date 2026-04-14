Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 5 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu
Bankaların güncel faiz oranlarıyla birlikte 5 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazanç netleşti. İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların güncel faiz oranları açıklandı.
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 155.506,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.155.506,85 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 140.689,38 TL
Vade Sonu Tutar: 5.140.689,38 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 151.890,41 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.890,41 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 141.619,73 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.619,73 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 147.971,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.971,85 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 145.491,87 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.491,87 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 169.065,21 TL
Vade Sonu Tutar: 5.169.065,21 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 141.641,80 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.641,80 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 147.971,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.971,85 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 164.806,83 TL
Vade Sonu Tutar: 5.164.806,83 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 145.649,33 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.649,33 TL
HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 161.600,76 TL
Vade Sonu Tutar: 5.161.600,76 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 157.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.315,07 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.571,96 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.571,96 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 151.890,41 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.890,41 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 150.082,19 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 142.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.849,32 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %37
Aylık Getiri: 125.390,53 TL
Vade Sonu Tutar: 5.125.390,53 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 133.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.808,22 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 130.191,78 TL
Vade Sonu Tutar: 5.130.191,78 TL