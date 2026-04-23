Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 5 milyon TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Mevduat faizlerinde yükseliş sürerken, 5 milyon TL’si olan yatırımcıların 32 günlük vadede elde edeceği kazanç da netleşti. Bankalar arasındaki faiz yarışı dikkat çekerken, kısa vadede elde edilen getiriler dudak uçuklattı. İşte 5 milyon TL için 32 gün vadeli mevduat hesaplama tablosu…
Türkiye'deki bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı güncel faiz oranları, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için paylaşıldı.
5 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat hesaplamalarına göre bankaların sunduğu faiz oranları, aylık net kazanç tutarları ve vade sonu bakiyeleri detaylandırıldı.
İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 151.890,41 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.890,41 TL
Odea
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 153.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 5.153.698,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 150.082,19 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 139.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 5.139.232,88 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 147.971,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.971,85 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 145.491,87 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.491,87 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 136.942,82 TL
Vade Sonu Tutar: 5.136.942,82 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 168.796,76 TL
Vade Sonu Tutar: 5.168.796,76 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 148.938,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.148.938,45 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 141.641,80 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.641,80 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 147.971,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.971,85 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 164.806,83 TL
Vade Sonu Tutar: 5.164.806,83 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 145.491,87 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.491,87 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 162.533,24 TL
Vade Sonu Tutar: 5.162.533,24 TL
HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 161.600,76 TL
Vade Sonu Tutar: 5.161.600,76 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 155.506,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.155.506,85 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.571,96 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.571,96 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 151.890,41 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.890,41 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 150.082,19 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 142.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.849,32 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %37
Aylık Getiri: 125.390,53 TL
Vade Sonu Tutar: 5.125.390,53 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 130.191,78 TL
Vade Sonu Tutar: 5.130.191,78 TL