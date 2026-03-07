Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Peki 500 bin TL’si olan bir yatırımcı parasını 32 gün vadeli mevduata yatırırsa ne kadar kazanıyor?

Yayınlanma:
Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde, garanti getiri arayan vatandaşların ilk tercihi vadeli mevduat hesapları olmaya devam ediyor.

Mart 2026 itibarıyla bankaların sunduğu güncel faiz oranları, elindeki nakdi değerlendirmek isteyenler için önemli fırsatlar barındırıyor.

İşte bankalara göre 500 bin TL’nin 32 günlük kazanç tablosu…

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.973,63 TL
Vade Sonu Tutar: 515.973,63 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 13.533,63 TL
Vade Sonu Tutar: 513.533,63 TL

Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.414,67 TL
Vade Sonu Tutar: 515.414,67 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 13.401,07 TL
Vade Sonu Tutar: 513.401,07 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 13.538,13 TL
Vade Sonu Tutar: 513.538,13 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 14.556,16 TL
Vade Sonu Tutar: 514.556,16 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 14.556,16 TL
Vade Sonu Tutar: 514.556,16 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 12.469,77 TL
Vade Sonu Tutar: 512.469,77 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 14.375,34 TL
Vade Sonu Tutar: 514.375,34 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,51
Aylık Getiri: 14.288,55 TL
Vade Sonu Tutar: 514.288,55 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 12.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 512.657,53 TL

