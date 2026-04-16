Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar faiz oranlarını güncellerken, 500 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç da ortaya çıktı. İşte banka banka faiz oranı, aylık getiri ve vade sonu tutarlar...

Ekonomi piyasalarındaki güncel veriler ışığında, bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranları yeniden şekillendi.

Birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 500.000 TL tutarındaki ana paranın 32 günlük vade sonundaki getirileri hesaplandı.

Akbank

Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.089,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.089,93 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL

QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 14.161,97 TL
Vade Sonu Tutar: 514.161,97 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.879,85 TL
Vade Sonu Tutar: 514.879,85 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.053,19 TL
Vade Sonu Tutar: 514.053,19 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 16.906,52 TL
Vade Sonu Tutar: 516.906,52 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 14.963,83 TL
Vade Sonu Tutar: 514.963,83 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.879,85 TL
Vade Sonu Tutar: 514.879,85 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.089,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.089,93 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 14.208,52 TL
Vade Sonu Tutar: 514.208,52 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.892,78 TL
Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,3
Aylık Getiri: 15.297,53 TL
Vade Sonu Tutar: 515.297,53 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.189,04 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 15.504,97 TL
Vade Sonu Tutar: 515.504,97 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 10.597,85 TL
Vade Sonu Tutar: 510.597,85 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 12.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 512.657,53 TL

