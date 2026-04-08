Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı

750.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu güncel kazançlar dikkat çekiyor. İşte banka banka aylık getiri ve vade sonu tutarları...

Bankalar, birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için güncel faiz oranlarını ve kampanyalarını duyurdu.

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 19.872,16 TL
Vade Sonu Tutar: 769.872,16 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 25.359,78 TL
Vade Sonu Tutar: 775.359,78 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 21.667,21 TL
Vade Sonu Tutar: 771.667,21 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.718,94 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718,94 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.319,78 TL
Vade Sonu Tutar: 772.319,78 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.319,78 TL
Vade Sonu Tutar: 772.319,78 TL

QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 22.208,55 TL
Vade Sonu Tutar: 772.208,55 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.154,91 TL
Vade Sonu Tutar: 771.154,91 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,4 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 22.241,1 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,1 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %40,42
Aylık Getiri: 21.926,47 TL
Vade Sonu Tutar: 771.926,47 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 22.681,98 TL
Vade Sonu Tutar: 772.681,98 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,4 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,3 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,3 TL

