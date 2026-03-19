Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Mevduat faizlerindeki yükseliş küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı da harekete geçirdi. Bankaların sunduğu faiz ve kâr payı oranları yüzde 35 ile yüzde 45 bandında seyrederken, 750 bin TL'nin aylık getirisi de belli oldu.

750.000 TL'nin 32 günlük vade süresindeki güncel faiz oranları belli oldu.

Mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları, bankaların yeni müşteri kazanım politikaları ve vade türlerine göre farklılık barındırıyor. Bazı bankalar yüksek hoş geldin faizlerini belirli bir bakiye aralığı veya kısıtlı bir gün sayısı ile sınırlandırırken, bazı kuruluşlar ise yeni açılacak e-vadeli hesaplara özel oranlar sunuyor.

İşte 750.000 TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 22.005,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.005,48 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 19.900,92 TL
Vade Sonu Tutar: 769.900,92 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,4 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 21.335,18 TL
Vade Sonu Tutar: 771.335,18 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 20.523,42 TL
Vade Sonu Tutar: 770.523,42 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 21.816,1 TL
Vade Sonu Tutar: 771.816,1 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 18.186,48 TL
Vade Sonu Tutar: 768.186,48 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 23.868,49 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,49 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 20.523,42 TL
Vade Sonu Tutar: 770.523,42 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.401,39 TL
Vade Sonu Tutar: 773.401,39 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 20.655,66 TL
Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 21.015,31 TL
Vade Sonu Tutar: 771.015,31 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 22.105,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 19.804,93 TL
Vade Sonu Tutar: 769.804,93 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 21.563,01 TL
Vade Sonu Tutar: 771.563,01 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,24
Aylık Getiri: 21.286,36 TL
Vade Sonu Tutar: 771.286,36 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,3 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,3 TL

