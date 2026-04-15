Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 800 bin TL için 32 günlük mevduat getirileri belli oldu
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ederken, 800 bin TL’sini 32 gün vadeli değerlendirmek isteyenler için getiriler netleşti. Faiz oranlarına göre aylık kazanç ve vade sonu tutarlar dikkat çekiyor. İşte banka banka 800 bin TL'nin aylık getirisi...
Bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarına uygulanan güncel faiz ve kar payı oranları listelendi.
Tasarruflarını bankalarda değerlendirenler için 800 bin TL tutarındaki anaparanın 32 günlük vadedeki getirileri netleşti.
İşte banka banka 800 bin TL'nin aylık getirisi...
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 24.881,10 TL
Vade Sonu Tutar: 824.881,10 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.319,78 TL
Vade Sonu Tutar: 822.319,78 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 24.302,47 TL
Vade Sonu Tutar: 824.302,47 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 23.817,86 TL
Vade Sonu Tutar: 823.817,86 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 823.146,43 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.973,09 TL
Vade Sonu Tutar: 823.973,09 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.050,43 TL
Vade Sonu Tutar: 827.050,43 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 23.277,07 TL
Vade Sonu Tutar: 823.277,07 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 823.146,43 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.453,07 TL
Vade Sonu Tutar: 826.453,07 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.453,07 TL
Vade Sonu Tutar: 826.453,07 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.973,09 TL
Vade Sonu Tutar: 823.973,09 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 25.170,41 TL
Vade Sonu Tutar: 825.170,41 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.365,12 TL
Vade Sonu Tutar: 823.365,12 TL
Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,3
Aylık Getiri: 24.476,05 TL
Vade Sonu Tutar: 824.476,05 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 24.302,47 TL
Vade Sonu Tutar: 824.302,47 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 24.013,15 TL
Vade Sonu Tutar: 824.013,15 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 23.434,52 TL
Vade Sonu Tutar: 823.434,52 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 24.194,11 TL
Vade Sonu Tutar: 824.194,11 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 22.855,89 TL
Vade Sonu Tutar: 822.855,89 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 18.458,61 TL
Vade Sonu Tutar: 818.458,61 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 21.409,32 TL
Vade Sonu Tutar: 821.409,32 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 20.252,05 TL
Vade Sonu Tutar: 820.252,05 TL