Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Bankaların güncel faiz oranlarıyla 800.000 TL’nin 32 günlük vadede ne kadar kazandırdığı belli oldu. Faiz yarışının hız kesmeden devam ettiği piyasada, bazı bankalar yatırımcısına ciddi getiriler sunuyor. İşte 800.000 TL için banka banka 32 günlük vadeli mevduat kazanç tablosu…
Tasarruflarını bankada değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 800.000 TL tutarındaki mevduatın 32 günlük getiri oranları belli oldu.
İşte banka banka 800.000 TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 24.881,1 TL
Vade Sonu Tutar: 824.881,1 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.319,78 TL
Vade Sonu Tutar: 822.319,78 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 24.302,47 TL
Vade Sonu Tutar: 824.302,47 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 23.817,86 TL
Vade Sonu Tutar: 823.817,86 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 823.146,43 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.973,09 TL
Vade Sonu Tutar: 823.973,09 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 21.133,15 TL
Vade Sonu Tutar: 821.133,15 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 27.050,43 TL
Vade Sonu Tutar: 827.050,43 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 23.277,07 TL
Vade Sonu Tutar: 823.277,07 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 823.146,43 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.453,07 TL
Vade Sonu Tutar: 826.453,07 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.453,07 TL
Vade Sonu Tutar: 826.453,07 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.973,09 TL
Vade Sonu Tutar: 823.973,09 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 25.170,41 TL
Vade Sonu Tutar: 825.170,41 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 22.733,63 TL
Vade Sonu Tutar: 822.733,63 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.365,12 TL
Vade Sonu Tutar: 823.365,12 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,3
Aylık Getiri: 24.476,05 TL
Vade Sonu Tutar: 824.476,05 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 24.302,47 TL
Vade Sonu Tutar: 824.302,47 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 24.807,95 TL
Vade Sonu Tutar: 824.807,95 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 23.434,52 TL
Vade Sonu Tutar: 823.434,52 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 22.855,89 TL
Vade Sonu Tutar: 822.855,89 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 18.458,61 TL
Vade Sonu Tutar: 818.458,61 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 21.409,32 TL
Vade Sonu Tutar: 821.409,32 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 20.252,05 TL
Vade Sonu Tutar: 820.252,05 TL