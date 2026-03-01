Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Birikimlerini enflasyona karşı korumak ve güvenli limanda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu mevduat faiz oranları güncellendi. İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi...
Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, risksiz getiri arayan vatandaşların ilk adresi vadeli mevduat hesapları olmaya devam ediyor.
Özellikle yüklü miktarda nakdi bulunanlar, paralarının aylık getirisini maksimize etmek için bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.
İşte 500.000 TL’nin 32 günlük net getirisi
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.973,63 TL
Vade Sonu Tutar: 515.973,63 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 13.533,63 TL
Vade Sonu Tutar: 513.533,63 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.414,67 TL
Vade Sonu Tutar: 515.414,67 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 13.401,07 TL
Vade Sonu Tutar: 513.401,07 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 13.538,13 TL
Vade Sonu Tutar: 513.538,13 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 12.469,77 TL
Vade Sonu Tutar: 512.469,77 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL
QNB
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,23
Aylık Getiri: 14.187,29 TL
Vade Sonu Tutar: 514.187,29 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL