Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi

Birikimlerini enflasyona karşı korumak ve güvenli limanda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu mevduat faiz oranları güncellendi. İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 1

Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, risksiz getiri arayan vatandaşların ilk adresi vadeli mevduat hesapları olmaya devam ediyor.

1 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 2

Özellikle yüklü miktarda nakdi bulunanlar, paralarının aylık getirisini maksimize etmek için bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.

2 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 3

İşte 500.000 TL’nin 32 günlük net getirisi

3 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 4

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

4 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 5

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

5 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 6

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.973,63 TL
Vade Sonu Tutar: 515.973,63 TL

6 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 7

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 13.533,63 TL
Vade Sonu Tutar: 513.533,63 TL

7 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 8

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

8 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 9

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL

9 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 10

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 15.414,67 TL
Vade Sonu Tutar: 515.414,67 TL

10 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 11

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 13.401,07 TL
Vade Sonu Tutar: 513.401,07 TL

11 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 12

getirfinans 
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 13.538,13 TL
Vade Sonu Tutar: 513.538,13 TL

12 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 13

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 12.469,77 TL
Vade Sonu Tutar: 512.469,77 TL

13 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 14

DenizBank
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL

14 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 15

QNB
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL

15 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 16

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,23
Aylık Getiri: 14.187,29 TL
Vade Sonu Tutar: 514.187,29 TL

16 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 17

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

17 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 18

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

18 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 19

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

19 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 20

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

20 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 21

Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

21 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 22

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL

22 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 23

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

23 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 24

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

24 24
mevduat faiz