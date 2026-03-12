Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Elindeki 750.000 TL nakit birikimi risksiz şekilde değerlendirmek isteyenler için bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları belli oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve vade sonu tutarları...
Nakit varlıklarını enflasyona karşı korumak ve risksiz bir getiri elde etmek isteyen vatandaşlar için vadeli mevduat hesapları öne çıkmaya devam ediyor.
750.000 TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade seçeneğiyle bankalara yatırılması durumunda elde edilecek net kazançlar ve uygulanacak faiz oranları belli oldu.
İşte 750.000 TL’nizle elde edebileceğiniz net kazançlar ve vade sonu tutarları!
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 21.816,1 TL
Vade Sonu Tutar: 771.816,1 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 19.900,92 TL
Vade Sonu Tutar: 769.900,92 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 23.401,39 TL
Vade Sonu Tutar: 773.401,39 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 23.122,01 TL
Vade Sonu Tutar: 773.122,01 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 21.015,31 TL
Vade Sonu Tutar: 771.015,31 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 20.156,77 TL
Vade Sonu Tutar: 770.156,77 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 22.105,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 22.105,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 19.804,93 TL
Vade Sonu Tutar: 769.804,93 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 21.563,01 TL
Vade Sonu Tutar: 771.563,01 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 21.427,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,4 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %39,16
Net Kazanç: 21.242,96 TL
Vade Sonu Tutar: 771.242,96 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Odea
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 18.986,3 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,3 TL