Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...

Elindeki 750.000 TL nakit birikimi risksiz şekilde değerlendirmek isteyenler için bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları belli oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve vade sonu tutarları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 1

Nakit varlıklarını enflasyona karşı korumak ve risksiz bir getiri elde etmek isteyen vatandaşlar için vadeli mevduat hesapları öne çıkmaya devam ediyor.

1 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 2

750.000 TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade seçeneğiyle bankalara yatırılması durumunda elde edilecek net kazançlar ve uygulanacak faiz oranları belli oldu.

2 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 3

İşte 750.000 TL’nizle elde edebileceğiniz net kazançlar ve vade sonu tutarları!

3 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 4

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 21.816,1 TL
Vade Sonu Tutar: 771.816,1 TL

4 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL

5 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 6

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 19.900,92 TL
Vade Sonu Tutar: 769.900,92 TL

6 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 7

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

7 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 8

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 23.401,39 TL
Vade Sonu Tutar: 773.401,39 TL

8 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 9

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 23.122,01 TL
Vade Sonu Tutar: 773.122,01 TL

9 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 10

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 21.015,31 TL
Vade Sonu Tutar: 771.015,31 TL

10 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 11

getirfinans
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 20.156,77 TL
Vade Sonu Tutar: 770.156,77 TL

11 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 12

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 22.105,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL

12 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 13

QNB
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 22.105,48 TL
Vade Sonu Tutar: 772.105,48 TL

13 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 14

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

14 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 15

ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 19.804,93 TL
Vade Sonu Tutar: 769.804,93 TL

15 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 16

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 21.563,01 TL
Vade Sonu Tutar: 771.563,01 TL

16 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 17

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 21.427,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,4 TL

17 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 18

Hayat Finans
Faiz Oranı: %39,16
Net Kazanç: 21.242,96 TL
Vade Sonu Tutar: 771.242,96 TL

18 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 19

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

19 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 20

Odea
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

20 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 21

Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL

21 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 22

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL

22 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 23

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

23 24
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... - Resim: 24

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 18.986,3 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,3 TL

24 24
mevduat faiz