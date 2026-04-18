Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka 150 bin TL'nin aylık getirisi
Faiz oranlarının yükselişiyle birlikte mevduat yatırımcısının gözü bankaların sunduğu getirilerde. 150.000 TL’nin 32 günlük vadede hangi bankada ne kadar kazandırdığı netleşti. İşte bankaların güncel faiz oranlarıyla hazırlanan kazanç tablosu…
Piyasalardaki hareketlilik sürerken, birikimlerini risksiz ve garantili bir şekilde değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için vadeli mevduat oranları yeniden şekillendi.
Bankaların 150.000 TL bakiye için belirlediği 32 günlük vade sonu kazanç tabloları kamuoyuyla paylaşıldı.
İşte banka banka 150 bin TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 4.665,21 TL
Vade Sonu Tutar: 154.665,21 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.298,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.298,62 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 4.556,71 TL
Vade Sonu Tutar: 154.556,71 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 4.345,15 TL
Vade Sonu Tutar: 154.345,15 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.463,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.463,96 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.463,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.463,96 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 3.719,43 TL
Vade Sonu Tutar: 153.719,43 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 5.071,96 TL
Vade Sonu Tutar: 155.071,96 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 4.156,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.156,62 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.463,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.463,96 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.959,95 TL
Vade Sonu Tutar: 154.959,95 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.546,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.546,62 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.298,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.298,62 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 4.719,45 TL
Vade Sonu Tutar: 154.719,45 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 3.788,94 TL
Vade Sonu Tutar: 153.788,94 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 4.262,56 TL
Vade Sonu Tutar: 154.262,56 TL
Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,3
Aylık Getiri: 4.589,26 TL
Vade Sonu Tutar: 154.589,26 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 4.556,71 TL
Vade Sonu Tutar: 154.556,71 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 4.651,49 TL
Vade Sonu Tutar: 154.651,49 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 4.231,23 TL
Vade Sonu Tutar: 154.231,23 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 4.231,23 TL
Vade Sonu Tutar: 154.231,23 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 3.296,18 TL
Vade Sonu Tutar: 153.296,18 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 3.688,77 TL
Vade Sonu Tutar: 153.688,77 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %32
Aylık Getiri: 3.471,78 TL
Vade Sonu Tutar: 153.471,78 TL